กัมพูชา ลุ้น ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน “ประเพณีแต่งงาน” ไม่ใช่รับรอง ชุดไทยเป็นของกัมพูชา
กัมพูชาเตรียมลุ้นผลการพิจารณา “Traditional Khmer wedding” หรือประเพณีแต่งงานแบบเขมร ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สมัยที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน–5 ธันวาคม 2569 ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน
กัมพูชาเสนออะไรให้ยูเนสโกพิจารณา?
รัฐบาลกัมพูชาระบุว่า กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ยื่นเอกสารเสนอประเพณีแต่งงานแบบเขมรตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เพื่อสงวนรักษาและถ่ายทอดประเพณีที่ชุมชนยังปฏิบัติอยู่
ขอบเขตที่กัมพูชาอธิบายประกอบด้วย พิธีกรรมแต่งงาน ดนตรีและเพลงที่ใช้ในงาน เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และองค์ประกอบทางวัฒนธรรมอื่น ๆ จึงเป็นการเสนอประเพณีแต่งงานโดยรวม ไม่ใช่เสนอเครื่องแต่งกายชุดใดชุดหนึ่งเป็นรายการแยกต่างหาก
ภาพประกอบรายการบนเว็บไซต์ยูเนสโกแสดงกิจกรรมหลายขั้นตอน เช่น ขบวนเจ้าบ่าวไปบ้านเจ้าสาว การมอบดอกหมากแก่พ่อแม่ พิธีตัดผมเชิงสัญลักษณ์ และพิธีอวยพรคู่บ่าวสาว
ดังนั้น การกล่าวว่า “กัมพูชาเสนอประเพณีแต่งงาน ไม่ได้เสนอชุดแต่งกายเป็นรายการแยก” จึงตรงกับขอบเขตของข้อเสนอมากกว่าการกล่าวว่าไม่มีเรื่องเครื่องแต่งกายเกี่ยวข้องเลย
เสนอประเพณีแต่งงานเขมร ไม่ใช่การรองรับ “ชุดไทย” สไบว่าเป็นของกัมพูชา
ประเด็นนี้เคยเป็นข้อกังวลในสังคมไทยมาก่อน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 กระทรวงวัฒนธรรมไทย ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตรวจสอบข้อมูลที่มีในขณะนั้น และยังไม่พบข้อมูลยืนยันว่ากัมพูชาอ้างอิงหรือสอดแทรก “ชุดไทย” ในรายการประเพณีแต่งงานแบบเขมร
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีข้อเสนอของตนเองชื่อ “ชุดไทย: ความรู้ งานช่างฝีมือ และแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติ” หรือ “Chud Thai: knowledge, craftsmanship and practices of the Thai national costume” อยู่ในกระบวนการพิจารณารอบปี 2569 เช่นกัน
ข้อเสนอของไทยกับกัมพูชาจึงเป็น คนละรายการและคนละขอบเขต การพิจารณาประเพณีแต่งงานของกัมพูชาไม่ได้ทำให้รายการชุดไทยกลายเป็นมรดกของกัมพูชา
ขึ้นทะเบียนแล้ว ไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าของแต่เพียงประเทศเดียว
ยูเนสโกกำหนดหลักไว้ว่า การขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ไม่ได้สร้างระบบกรรมสิทธิ์ และไม่ได้ให้สิทธิผูกขาดเหนือการแสดงออกทางวัฒนธรรม
เป้าหมายสำคัญคือการสงวนรักษาความรู้ ทักษะ และประเพณีที่ชุมชนสืบทอด ไม่ใช่การออกใบรับรองว่าประเทศใดเป็นผู้คิดค้นวัฒนธรรมนั้นก่อนทุกประเทศ หรือมีสิทธิห้ามชุมชนอื่นปฏิบัติวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน
สำหรับประเพณีแต่งงานแบบเขมรและชุดไทย ทั้งสองรายการยังต้องรอผลการพิจารณาตามกระบวนการของยูเนสโกในรอบปี 2569
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