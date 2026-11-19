ปิดตำนาน ยูกิโอะ ยามากาตะ เจ้าของเสียงเพลงเปิดกาโอเรนเจอร์ เสียชีวิตวัย 69 ปี
ยูกิโอะ ยามากาตะ (Yukio Yamagata) นักร้องชาวญี่ปุ่น เจ้าของเสียงร้องเพลงเปิดซีรีส์ยอดมนุษย์ชื่อดัง ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ (Hyakujuu Sentai Gaoranger) เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี หลังมีอาการป่วยจนต้องยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2569 โดยครอบครัวประกาศข่าวการเสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมยืนยันว่าจัดพิธีศพเป็นการภายในเรียบร้อยแล้ว
บริษัท เบิร์ธเดย์ซอง (Birthday Song) ผู้จัดคอนเสิร์ตเพลงอนิเมะและขบวนการซูเปอร์เซ็นไตในญี่ปุ่น เผยแพร่แถลงการณ์จากครอบครัวผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ระบุว่า ยามากาตะเสียชีวิตอย่างกะทันหันจากอาการป่วย แต่ไม่ได้เปิดเผยวันเสียชีวิตที่แน่นอนหรือรายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่เป็นสาเหตุ
ก่อนหน้านี้ ยามากาตะมีกำหนดขึ้นแสดงคอนเสิร์ต Super Sentai Spirit XX 2026 รอบ Tokyo DAY1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ Zepp DiverCity กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นงานรวมตัวนักร้องเพลงประกอบซีรีส์ขบวนการซูเปอร์เซ็นไต แต่ต้องถอนตัวเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ก่อนที่ผู้จัดงานจะประกาศข่าวการเสียชีวิตในอีก 9 วันต่อมา
ครอบครัวเปิดเผยว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ยามากาตาตั้งตารอการร้องเพลงต่อหน้าแฟน ๆ มากกว่าสิ่งอื่นใด แม้ในช่วงก่อนเสียชีวิตก็ยังพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับงานแสดงครั้งต่อไป โดยเขาแสดงความตั้งใจอย่างมากที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตวันที่ 7 พฤศจิกายน แต่สุดท้ายไม่สามารถเข้าร่วมได้
นอกจากนี้ ครอบครัวยังขอโทษแฟนเพลงที่รอชมการแสดง พร้อมแจ้งว่าพิธีศพจัดขึ้นเฉพาะญาติและบุคคลใกล้ชิดแล้ว และขอความร่วมมืองดการเดินทางไปแสดงความเสียใจ การส่งพวงหรีด เงินช่วยงานศพ และโทรเลขแสดงความอาลัยตามความประสงค์ของครอบครัว
สำหรับประวัติของ ยูกิโอะ ยามากาตะ เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2500 ที่จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นทั้งนักร้อง นักแสดง และนักพากย์ มีเอกลักษณ์คือเสียงร้องแหบห้าวทรงพลัง โดยเริ่มเป็นที่รู้จักจากการร้องเพลงประกอบอนิเมะ Yattodetaman ในปี 2524 ในฐานะสมาชิกวง TUSH ก่อนมีผลงานเพลงประกอบการ์ตูนและซีรีส์ฮีโร่อีกหลายเรื่อง
ผลงานที่ทำให้ผู้ชมชาวไทยคุ้นเคยกับเสียงร้องของเขาคือเพลง Gaoranger Hoero!! (ガオレンジャー吼えろ!!) ซึ่งเป็นเพลงเปิดของซีรีส์ขบวนการสรรพสัตว์ กาโอเรนเจอร์ ออกอากาศครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อปี 2544 โดยเพลงมีทำนองเร้าใจและการร้องที่เลียนเสียงคำรามของสัตว์ เข้ากับเนื้อเรื่องของเหล่าฮีโร่ผู้ใช้พลังสัตว์ป่าในการต่อสู้กับปีศาจ
นอกเหนือจากกาโอเรนเจอร์ ยามากาตะยังร้องเพลงประกอบอนิเมะ Ginga Reppuu Baxingar และเพลง Winning Run! Kaze ni Naritai จากอนิเมะรถแข่งจิ๋ว Bakusou Kyoudai Let’s & Go!! ในปี 2539 รวมถึงมีผลงานเพลงประกอบซีรีส์ขบวนการซูเปอร์เซ็นไตอีกหลายเรื่อง
ในปี 2558 ยามากาตะยังร่วมแสดงซีรีส์ขบวนการนินนินเจอร์ (Shuriken Sentai Ninninger) ในบทชิชิโอ หรือจิตวิญญาณแห่งไลออนฮาโอ พร้อมร้องเพลงประกอบหุ่นยนต์ของเรื่อง นอกจากนี้ยังเคยร่วมแสดงละครเพลงระดับนานาชาติอย่าง Les Misérables และ Miss Saigon
ต่อมาในปี 2564 เขากลับมาร้องเพลงประกอบซีรีส์ขบวนการเซ็นไคเจอร์ (Kikai Sentai Zenkaiger) ในเพลง NEVER GIVE UP! Super Zenkaioh Juran ซึ่งบันทึกเสียงภายใต้สังกัด Nippon Columbia โดยเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์กับค่ายเพลงถึงวิธีการร้องเพลงในสไตล์ของตัวเองว่า ให้นึกภาพว่ากำลังร้องจากภูเขาหรือทะเล ส่งเสียงไปหาผู้คนที่อยู่ไกลออกไป
ตลอดเวลากว่า 4 ทศวรรษในวงการบันเทิงญี่ปุ่น ยูกิโอะ ยามากาตะ มีผลงานครอบคลุมทั้งเพลงอนิเมะ เพลงประกอบซีรีส์ยอดมนุษย์ งานพากย์ และละครเวที โดยเพลงเปิดกาโอเรนเจอร์ยังเป็นหนึ่งในผลงานที่ทำให้ชื่อและเสียงร้องของเขาเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ชมต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย
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ภาพจาก : RangerWiki