เปิดอายุจริง “ดอน สอนระเบียบ” นักร้องดังฉายา “แมวเก้าชีวิต” หลังจากไปอย่างสงบ
เปิดอายุจริง “ดอน สอนระเบียบ” นักร้องดังฉายา “แมวเก้าชีวิต” ตำนานเจ้าของเพลงฮิตอมตะ หลังจากไปอย่างสงบที่บ้านพัก จ.นครสวรรค์
แฟนเพลงทั่วประเทศต่างโศกเศร้า หลังเพจ Retro Original แจ้งข่าวการจากไปของ “ดอน สอนระเบียบ” นักร้องชื่อดังเจ้าของฉายา “แมวเก้าชีวิต” ที่เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา 00.30 น. ของเช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ที่บ้านพักจังหวัดนครสวรรค์
ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด ส่วนกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล คงต้องรอติดตามรายละเอียดจากทางครอบครัวและเพจต่อไป
ย้อนเส้นทางชีวิตของ “ดอน สอนระเบียบ” เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2492 เป็นชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรค์ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง ตลอดเวลาในวงการบันเทิงฝากผลงานคุณภาพไว้มากมาย ทั้งงานเพลง อัลบั้ม ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ จนกลายเป็นตำนานที่แฟนเพลงไทยจดจำมาตลอด
ด้านปัญหาสุขภาพ ช่วงปี พ.ศ. 2539 เกิดอาการหมดสติจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ ใช้เวลารักษาตัวราว 2-3 เดือนก่อนจะกลับมาจับไมค์ร้องเพลงได้อีกครั้ง
ต่อมาวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2546 ล้มป่วยและเข้าโรงพยาบาลอีกรอบด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก ส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้าย มือและขาข้างซ้ายใช้งานไม่ได้ กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเรื่อยมา กระทั่งจากไปอย่างสงบที่บ้านพักในจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 00.30 น. สิริอายุ 77 ปี
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