วุ่นกลางดึก! ไฟไหม้เจดีย์จำลอง พิษณุโลก หวิดวอดทั้งกระทง คาดไฟลัดวงจร
วุ่นกลางดึก! ไฟไหม้เจดีย์จำลอง กลางวงเวียนหน้าสถานีรถไฟ จ.พิษณุโลก หวิดวอดทั้งกระทง คาดไฟฟ้าลัดวงจรหลังฝนตก
เมื่อเวลา 23.10 น. วันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา มีรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้กระทงขนาดใหญ่ที่เทศบาลนครพิษณุโลกจัดสร้างและประดับตกแต่งไว้บริเวณวงเวียนหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลก เพื่อสร้างสีสันต้อนรับเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2569 ตำรวจจึงประสานรถดับเพลิงของเทศบาลนครพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
เมื่อไปถึงพบเปลวไฟกำลังลุกไหม้กระทงซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของงานลอยกระทงจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลาม โดยใช้เวลาเพียง 5 นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จ ตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณส่วนยอดของกระทงเท่านั้น
ต่อมา นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงค่ำที่ผ่านมามีฝนตกลงมา จึงอาจทำให้ระบบไฟฟ้าบริเวณยอดกระทงเกิดการลัดวงจร โชคดีที่มีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาดับไฟได้ทันเวลา
ทั้งนี้ ช่างผู้รับเหมาจะเร่งซ่อมแซมให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมภายใน 2 วัน มั่นใจว่าจะแล้วเสร็จทันพิธีเปิดงานลอยกระทงเมืองพิษณุโลกอย่างแน่นอน
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