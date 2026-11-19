ศุภจีแจง ยังไม่เลิกภาษีสินค้าสหรัฐ ตามที่ทรัมป์อ้าง ต้องผ่านอีก 4 ด่านหิน
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่าไทยยังไม่ได้ยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา สินค้าทุกรายการยังเสียภาษีในอัตราเดิม หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าไทยจะยกเลิกภาษีศุลกากรทั้งหมดให้สินค้าส่งออกของสหรัฐ ความตกลงการค้าต่างตอบแทน (ART) ยังต้องผ่านอีก 4 ขั้นตอนก่อนมีผลใช้บังคับ ส่วนการลดภาษีจะทยอยทำตามตารางรายสินค้า ไม่ได้ลดทุกรายการในคราวเดียว
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับประธานาธิบดีทรัมป์ ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ สมัยพิเศษ แถลงการณ์ที่ทำเนียบขาวเผยแพร่ระบุเพียงว่าทั้งสองประเทศเจรจาได้ข้อสรุปในสาระสำคัญแล้ว จากนั้นแต่ละฝ่ายจะเริ่มกระบวนการภายในเพื่อเตรียมลงนามและให้ความตกลงมีผลใช้บังคับ ตัวแถลงการณ์ไม่ได้กำหนดอัตราภาษีหรือมูลค่าการซื้อสินค้าใด ๆ
หลังพิธีลงนาม ทรัมป์กล่าวว่าไทยจะยกเลิกภาษีทั้งหมดสำหรับสินค้าส่งออกจากสหรัฐ พร้อมขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหลายรายการ ทั้งรถยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ ยา เอทานอล และสัตว์ปีก ทรัมป์ยังเปิดเผยว่าไทยรับปากซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มราว 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8.8 หมื่นล้านบาท (ตัวเลขโดยประมาณ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569) โดยคาดว่าจะสรุปความตกลงอย่างเป็นทางการได้ภายในไม่กี่สัปดาห์
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 นางศุภจีให้สัมภาษณ์ที่กรุงมะนิลาร่วมกับนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าสองฝ่ายตกลงกันได้ในสาระสำคัญเท่านั้น ไม่ได้ทำให้ความตกลงมีผลทันที ภาษีจะลดลงได้ก็ต่อเมื่อความตกลงฉบับสมบูรณ์ผ่านการลงนามและผ่านกระบวนการตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญของไทยครบแล้ว
ไทยไม่ได้ยกเลิกภาษีศุลกากรทั้งหมดสำหรับสินค้าจากสหรัฐฯ
นางศุภจีมองว่าถ้อยคำของทรัมป์เป็นการสื่อสารให้ชาวอเมริกันได้ยินข่าวดี ไม่ใช่ความผิดพลาดร้ายแรง การเปิดตลาดจะค่อยเป็นค่อยไป เพราะยังมีสินค้าอ่อนไหวหลายรายการที่ไทยต้องคุ้มครอง รวมถึงสินค้าเกษตรบางชนิด สาระของข้อตกลงยังอยู่ในกรอบที่เจรจาไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 ในสมัยรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐลดอัตราภาษีสินค้าไทยจาก 36% เหลือ 19%
รองนายกรัฐมนตรีอธิบายว่าก่อน ART จะมีผลใช้บังคับ ยังเหลือขั้นตอนที่ต้องเดินหน้า มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทีมกฎหมายของไทยและสหรัฐตรวจร่างความตกลงและขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย คาดว่าใช้เวลาราว 2 เดือน เพราะตรงกับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
ขั้นตอนที่ 2 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนามความตกลงฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 3 เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 4 เสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการ
สื่อไทยรายงานกรอบเวลารวมไม่ตรงกัน สยามรัฐรายงานว่าทั้งกระบวนการอาจใช้เวลาอีกหลายเดือน ขณะที่มติชนรายงานว่านางศุภจีเทียบกับความตกลงการค้าหลายฉบับก่อนหน้า ซึ่งใช้เวลา 2 ถึง 3 ปี กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ประกาศวันมีผลใช้บังคับที่แน่นอน
นางศุภจีชี้แจงด้วยว่าการเปิดตลาดให้สหรัฐไม่ได้เปิดโดยไม่มีเงื่อนไข สินค้าที่เปิดเพิ่มเน้นรายการที่ไทยผลิตไม่ได้ ผลิตไม่พอ หรือจำเป็นต่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน หากสินค้าใดกระทบผู้ผลิตในประเทศ ไทยยังใช้โควตา จำกัดปริมาณนำเข้า หรือออกมาตรการเยียวยาได้ เนื้อวัวจากสหรัฐ เช่น นำเข้าได้เฉพาะภายใต้โควตาที่จำกัด รายละเอียดรายสินค้าจะเปิดเผยเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็น
รัฐบาลให้น้ำหนักกับการรักษารายได้จากตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย ปี 2568 ไทยส่งออกไปสหรัฐมูลค่าราว 2.37 ล้านล้านบาท เกี่ยวพันกับการจ้างงานราว 1.25 ล้านคน นายอนุทินกล่าวตอบข้อวิจารณ์ว่าไทยอาจได้ประโยชน์น้อยกว่าสหรัฐว่า รัฐบาลไม่ได้ชั่งผลประโยชน์จากฝ่ายเดียว แต่มองภาพรวมที่ประเทศจะได้รับ โดยให้ความสำคัญกับคนไทย เกษตรกร และผู้ประกอบการก่อน
ไทยยังเดินหน้าขอให้สหรัฐลดภาษีตามมาตรา 301 กรณีแรงงานบังคับ ซึ่งเรียกเก็บกับสินค้าไทยที่ 12.5% ให้เหลือ 10% เท่ากับมาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชา ที่ทำความตกลงลักษณะเดียวกันไปแล้ว อัตรานี้ยังเป็นเป้าหมายการเจรจา ไม่ใช่อัตราที่ประกาศใช้ ส่วนภาษีมาตรา 301 กรณีกำลังการผลิตส่วนเกิน สหรัฐคาดว่าจะประกาศผลช่วงปลายเดือนธันวาคม 2569 นางศุภจีเชื่อว่าอัตรารวมของไทยจะใกล้เคียงประเทศในภูมิภาค และไม่น่าจะเกิน 19%
ด้านภาคเกษตร สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 คัดค้านการเปิดตลาดนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐภายใต้ ART สมาคมชี้แจงว่าผู้เลี้ยงขาดทุนสะสมมา 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2568 และมีแนวโน้มขาดทุนต่อเป็นปีที่ 4 ในปี 2569 จากต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูง ผลผลิตหมูในประเทศยังเพียงพอต่อการบริโภค สมาคมเคยเสนอให้ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลืองจากสหรัฐเป็นข้อแลกเปลี่ยนแทน
สมาคมยังเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการนำหมูสหรัฐมาเป็นเงื่อนไขในการเจรจา พร้อมยื่นข้อสงวนต่อค่าสารตกค้างสูงสุดของแรคโตพามีน สารเร่งเนื้อแดงที่ที่ประชุม CODEX กำหนดไว้เมื่อปี 2555 เพื่อคงกฎหมายไทยที่ห้ามใช้สารนี้ไว้ รัฐบาลยังไม่ได้เปิดเผยว่าเนื้อหมูอยู่ในรายการสินค้าที่ไทยจะเปิดตลาดหรือไม่
ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 อัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทุกรายการยังเป็นอัตราเดิม การปรับลดจะเริ่มได้หลังความตกลงฉบับสมบูรณ์ผ่านคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาแล้วเท่านั้น รายละเอียดสินค้าแต่ละรายการยังต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงพาณิชย์ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็น
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