สาเหตุเสียชีวิต ‘ดอน สอนระเบียบ’ หลังป่วยรุมเร้า สิ้นตำนานนักร้อง ฉายาแมวเก้าชีวิต
รัฐ สอนระเบียบ เผยสาเหตุเสียชีวิต ‘ดอน สอนระเบียบ’ เผยภรรยานักร้องบอกนอนหลับก่อนจากไปสงบ
ข่าวเศร้าการเสียชีวิตของ “ดอน สอนระเบียบ” นักร้องดังเจ้าของฉายาแมวเก้าชีวิต จากไปที่บ้านพักในจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569
ล่าสุด รัฐ สอนระเบียบ ออกมาแจ้งสาเหตุการจากไป ระบุว่า ดอนเดินทางจากทุกคนไปแล้วเมื่อช่วงเที่ยงคืนกว่าที่ผ่านมา หลังสอบถามจากภรรยาของดอนทราบว่า เจ้าตัวหลับไปเลยอย่างสงบ
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศล ครอบครัวแจ้งรายละเอียดการจัดพิธี ณ วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยพิธีสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นเป็นเวลา 3 คืน ส่วนพิธีฌาปนกิจมีกำหนดการวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15.00 น.
ก่อนหน้านี้ ดอนมีอาการป่วยรุมเร้ามาอย่างยาวนาน ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2539 เจ้าตัวเกิดอาการหมดสติ ญาติรีบนำส่งโรงพยาบาลและตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองตีบ หลังใช้เวลารักษาตัวประมาณ 2-3 เดือน ก็สามารถกลับมาจับไมค์ร้องเพลงได้อีกครั้ง
จากนั้น 16 กันยายน 2546 เขามีอาการอาการเส้นเลือดในสมองแตกต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้าย มือและขาข้างซ้ายไม่สามารถใช้งานได้ กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและอยู่ในความดูแลของครอบครัวเรื่อยมาจนกระทั่งจากไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย ดอน สอนระเบียบ นักร้องดังฉายาแมวเก้าชีวิต เสียชีวิตสงบในบ้านพัก
- เปิดประวัติ “ดอน สอนระเบียบ” ฉายา “แมวเก้าชีวิต” ย้อนเส้นทาง สู่ตำนานเพลงอมตะ