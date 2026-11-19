คนระยองพร้อมไหม เล็งดึงญี่ปุ่น ผุดนิคมรีไซเคิลครบวงจร รับซากรถ แบตเตอรี่ แผงโซลาร์
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ว่าไทยพร้อมขยายความร่วมมือกับญี่ปุ่นเรื่องการจัดการขยะอุตสาหกรรมและการรีไซเคิลอย่างครบวงจร (Complete Cycle) โดยจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น หรือ METI
เหตุผลที่มองไปที่ญี่ปุ่นคือ ญี่ปุ่นพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หมดอายุ (End of Life) และตั้งนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทางขึ้นมารองรับการรีไซเคิลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงซากยานยนต์ (ELV) ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นโจทย์เดียวกับที่ไทยกำลังเจออยู่
ประเด็นที่มีคนตั้งคำถามคือ การเอาโรงงานรีไซเคิลมารวมไว้ที่เดียวจะยิ่งคุมยากหรือไม่ วราวุธตอบว่าตรงกันข้าม เพราะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลเรื่องการบำบัดน้ำเสียและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว การรวมศูนย์จึงคุมได้รัดกุมกว่าเดิม
อีกข้อที่เขาเน้นคือเรื่องเส้นทางขนถ่าย เพราะเมื่อมีนิคมรีไซเคิลเป็นปลายทางที่ชัดเจน รถที่บรรทุกซากอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอุตสาหกรรมจะต้องมุ่งหน้าเข้านิคมเท่านั้น ซึ่งช่วยลดช่องทางการลักลอบนำไปทิ้งในพื้นที่ทั่วไป
ปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเริ่มโครงการ Sandbox แบบพื้นที่ปิด (Close Room) ไปแล้วที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป้าหมายคือไม่ให้เหลือขยะทิ้งในระบบ (Zero Waste) ด้วยวิธีเอาของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากโรงงานหนึ่งไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นให้อีกอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่โลกกำลังให้น้ำหนักกับการรีไซเคิลและอัปไซเคิล
“ประเทศญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งในการจัดการซากแบตเตอรี่ ซากยานยนต์ ตลอดจนซากแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งประเทศไทยมีความจำเป็นและต้องการเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง โดยการหารือกับ METI จะช่วยขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนที่เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม” วราวุธกล่าว
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อ้างอิงจาก: กรุงเทพธุรกิจ , อินโฟเควสท์