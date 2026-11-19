ถ่ายทอดสด 2026 MAMA AWARDS คนไทยดูที่ไหน 20-21 พ.ย. นี้
2026 MAMA AWARDS เวทีประกาศรางวัลเพลงเกาหลีที่แฟนเคป็อปรอทั้งปี จัดวันที่ 20 ถึง 21 พฤศจิกายน 2569 ที่เคียวเซรา โดม โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ธีม A MUSIC INTERSTELLAR ปีนี้คนไทยดูสดได้ทั้ง HBO Max, Mnet Plus และช่อง tvN ทางทรูวิชั่นส์
งานแบ่งเป็นสองวันชัดเจน วันแรก CHAPTER 1 เน้นรางวัลสายศิลปิน ส่วนวันที่สอง CHAPTER 2 เน้นรางวัลสายการแสดง ผู้จัดระบุว่าปีนี้มีศิลปินขึ้นแสดงในที่เดียวกันมากที่สุดเท่าที่ MAMA เคยจัดมา
ตารางเวลา 2026 MAMA AWARDS เวลาไทย
ผู้จัดประกาศกำหนดการเป็นเวลาเกาหลี ซึ่งเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง เมื่อแปลงเป็นเวลาบ้านเราได้ตามนี้
|วันจัดงาน
|เดินพรมแดง
|พิธีประกาศรางวัล
|20 พฤศจิกายน 2569 (CHAPTER 1)
|13.30 น.
|16.00 น.
|21 พฤศจิกายน 2569 (CHAPTER 2)
|10.30 น.
|13.00 น.
เฉพาะช่อง tvN ทางทรูวิชั่นส์ ผู้ให้บริการประกาศเวลาถ่ายทอดวันที่ 21 พฤศจิกายนไว้ที่ 13.30 น. ซึ่งช้ากว่าเวลาเริ่มงานของผู้จัดครึ่งชั่วโมง ส่วนวันที่ 20 พฤศจิกายนตรงกันที่ 16.00 น.
ช่องทางดูถ่ายทอดสดในไทย
- HBO Max หน้ารายการเวอร์ชันไทยขึ้นชื่องาน 2026 MAMA AWARDS พร้อมข้อความว่าอย่าพลาดการถ่ายทอดสดวันที่ 20 ถึง 21 พฤศจิกายน ต้องสมัครสมาชิกจึงรับชมได้ แพ็กเกจรายปีเริ่มที่ 1,390 บาท
- Mnet Plus แพลตฟอร์มของผู้จัดเอง ถ่ายทอดสดให้แฟนเพลงทั่วโลก
- tvN ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 232 รับชมตามผังของช่อง
- TrueVisions NOW ดูช่อง tvN ผ่านแอป โดยตรวจสอบสิทธิ์ในแพ็กเกจที่ใช้อยู่
ฝั่งผู้จัดระบุกว้าง ๆ ว่าถ่ายทอดสดผ่านช่อง Mnet, Mnet Plus และแพลตฟอร์มดิจิทัลรายใหญ่ทั่วโลก โดยไม่ได้ไล่ชื่อแพลตฟอร์มทีละราย
ใครทำหน้าที่อะไรบนเวที
พัคโบกอม (PARK BO GUM) กลับมาร่วมงานอีกครั้งในฐานะแอมบาสเดอร์และพิธีกรคนแรกอย่างเป็นทางการของ MAMA AWARDS โดยปีนี้รับบทเป็นผู้เล่าเรื่อง (storyteller) ส่วนพิธีกรช่วงพรมแดงเป็นหน้าที่ของ อีแดฮวี และ ชเวมินาซู นอกจากนี้ยังมีนักแสดง นักกีฬา และนักเต้นอีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้มอบรางวัล
ศิลปินขึ้นเวทีวันไหนบ้าง
วันที่ 20 พฤศจิกายน หรือ CHAPTER 1 ได้แก่ ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, BABYMONSTER, CL, ENHYPEN, Hearts2Hearts, ILLIT, INI, LNGSHOT, MODYSSEY, NCT WISH, Panic, RESCENE, TREASURE และ TUIDE รวมถึงผู้ร่วมรายการ Street World Fighter: Directors War
วันที่ 21 พฤศจิกายน หรือ CHAPTER 2 ได้แก่ &TEAM, BIGBANG, CORTIS, HWASA, IVE, izna, KiiiKiii, KO1KEYZ, LE SSERAFIM, NAYEON จาก TWICE, WOODZ และ ZEROBASEONE
เวทีพิเศษที่มีเฉพาะ MAMA AWARDS 2026
ไฮไลต์ที่ผู้จัดเปิดเผยคือ BIGBANG ซึ่งครบรอบเดบิวต์ 20 ปี จะขึ้นเวทีร่วมกับตัวการ์ตูน Dooly the Little Dinosaur ตัวละครเกาหลีที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2526 ขณะที่ CL กับ ALLDAY PROJECT จับมือกันครั้งแรกในโชว์ชื่อ STILL THE BADDEST
นอกจากนี้ยังมี ENHYPEN ที่ทำงานร่วมกับภาพยนตร์ Dune: Part Three, วง Panic ที่ขึ้นเวทีกับศิลปินรุ่นใหม่หลายคน, เวทีที่ร่วมงานกับ อีแบ ศิลปินร่วมสมัยคนสำคัญของเกาหลี และเวทีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ Gemini ของกูเกิล ส่วนการจัดเวทีปีนี้เป็นแบบ 360 องศา โดยวางที่นั่งศิลปินให้อยู่ระดับสายตาผู้ชม
MAMA AWARDS เริ่มในปี 2542 ในชื่อ Mnet Music Video Festival ซึ่งตอนนั้นโฟกัสที่มิวสิกวิดีโอ ก่อนเปลี่ยนเป็น Mnet KM Music Festival แล้วเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น Mnet Asian Music Awards ในปี 2552 กลายเป็นเวทีรางวัลดนตรีระดับเอเชียเวทีแรกของเกาหลีใต้ จากนั้นรีแบรนด์เป็น MAMA AWARDS ในปี 2565
ผู้จัดพางานออกไปจัดนอกประเทศครั้งแรกที่มาเก๊าในปี 2553 ก่อนขยายไปสิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเวียดนาม ปี 2567 เป็นเวทีรางวัลเคป็อปเวทีแรกที่ขยายไปจัดในสหรัฐฯ ที่โรงละครดอลบี ลอสแอนเจลิส ส่วนปี 2568 เป็นเวทีรางวัลเคป็อปเวทีแรกที่จัดในสนามไคตั๊ก ฮ่องกง
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อ้างอิงจาก: CJ Newsroom , HBO Max ประเทศไทย