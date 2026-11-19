เปิดประวัติ “ดอน สอนระเบียบ” ฉายา “แมวเก้าชีวิต” ย้อนเส้นทาง สู่ตำนานเพลงอมตะ
เปิดประวัติ “ดอน สอนระเบียบ” นักร้องดังรุ่นใหญ่ ฉายา “แมวเก้าชีวิต” ย้อนเส้นทางจากมือกลอง สู่ตำนานเจ้าของเพลงฮิตอมตะ
วงการเพลงไทยสูญเสียศิลปินระดับตำนาน เมื่อ “ดอน สอนระเบียบ” นักร้องรุ่นใหญ่เจ้าของฉายา “แมวเก้าชีวิต” จากไปอย่างสงบที่บ้านพักในจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเวลา 00.30 น. ของวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 อายุ 77 ปี ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและแฟนเพลงทั่วประเทศ
เส้นทางชีวิตและจุดเริ่มต้นในวงการเพลง
ดอน สอนระเบียบ เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2492 มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรค์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง
เจ้าตัวก้าวเข้าสู่วงการดนตรีด้วยการสมัครเข้าวงดนตรีของครูพยงค์ มุกดา ศิลปินแห่งชาติ โดยเริ่มจากการทำหน้าที่มือกลองให้วง P.M.Pocket Music จนเริ่มมีชื่อเสียง ต่อมาวงเปลี่ยนชื่อเป็น P.M.7 และเปลี่ยนเป็น P.M.5 ในเวลาไม่นาน พร้อมเดินสายสร้างความบันเทิงตามสถานบันเทิงย่านเพชรบุรีตัดใหม่ตามคำเรียกร้องของแฟนเพลงอย่างต่อเนื่อง
ยุครุ่งเรืองและฉายา “แมวเก้าชีวิต”
หลังยุบวง P.M.5 ดอนเดินหน้าต่อในฐานะศิลปินเดี่ยว สังกัดค่ายนิธิทัศน์ โปรโมชั่น ของวิเชียร อัศวศิวะกุล ยุคนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จสูงสุด มีเพลงฮิตติดหูแฟนเพลงมากมาย อาทิ เก้าล้านหยดน้ำตา, สวรรค์ปิด, ไม่รักแกล้งหลอก, รักแสนเศร้า, ดาวประดับใจ, นางโลม, รอวันเธอกลับ, ทางรักสีดำ และ ดา ดา ดา
ความสามารถในการปรับตัวและยืนหยัดอยู่ในวงการเพลงมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ ทำให้แฟนเพลงและสื่อมวลชนมอบฉายาให้ว่า “แมวเก้าชีวิต”
มรสุมสุขภาพและการจากไป
ขณะที่ยังคงยึดอาชีพนักร้องเพื่อมอบความสุขให้แฟนเพลง ในปี พ.ศ. 2539 ดอนเกิดอาการหมดสติจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล แพทย์ตรวจพบภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ เจ้าตัวใช้เวลารักษาตัวราว 2-3 เดือน ก่อนจะฟื้นตัวและกลับมาจับไมค์ร้องเพลงได้อีกครั้ง
ต่อมาในวันที่ 16 กันยายน 2546 ดอนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกครั้งด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก ส่งผลให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ซีกซ้าย ทำให้มือและขาข้างซ้ายไม่สามารถใช้งานได้ ก่อนจะพักรักษาตัวเรื่อยมาและจากไปอย่างสงบในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 00.30 น. ที่บ้านพักจังหวัดนครสวรรค์
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