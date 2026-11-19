บอย พีซเมกเกอร์ ขอหยุดเดาสาเหตุจากไป ‘พีท พีระ’ หวั่นกระทบจิตใจหลาน
บอย พีซเมกเกอร์ ขอร้องสังคมหยุดคาดเดา-บอกต่อสาเกตุเสียชีวิต “พีท พีระ” ห่วงลูกของเพื่อนกลับมาอ่านในอนาคต
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 บอย พีซเมกเกอร์ เพื่อนรักของ “พีท พีระ” หรือ พีธ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท สมาชิกวงดูโอ้พีซเมกเกอร์ (Peacemaker) ออกมาโพสต์ข้อความขอร้องสังคมให้หยุดวิเคราะห์และคาดเดาสาเหตุการเสียชีวิตของเพื่อนสนิท กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัว โดยเฉพาะลูกของพีทในอนาคต ระบุว่า
“สวัสดีครับ
หลังการจากไปของเพื่อนของผมและศิลปินที่พวกเรารัก ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้วิงวอนทุกท่านด้วยหัวใจครับ ขอให้หยุดวิเคราะห์ วิจารณ์ คาดเดา หรือบอกต่อถึงสาเหตุ การจากไปของเขา
ไม่ว่าเรื่องที่บอกเล่าจะจริงหรือไม่นั้น สําหรับคนพูดเรื่องอาจจบลงในวันนี้ แต่สําหรับครอบครัวของผู้วาย โดยเฉพาะลูกของเขา (หลานของพวกเรา) อาจได้กลับมาอ่านหรือได้ยินคําเหล่านั้นอีกในวันที่เค้าเติบโตขึ้น การสูญเสียครั้งนี้ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับทุกคนมากพอแล้วครับ
ขอให้ครอบครัวได้จดจําเขาด้วยความภาคภูมิใจ ใน ฐานะพ่อ สามี และลูกกตัญญูที่ดูแลครอบครัวเป็นอย่าง ดีมาตลอด วอนทุกท่านหยุดค้นหาคําตอบ แล้วปล่อยให้เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องส่วนตัวของคนในครอบครัว แล้วเรามาช่วยกันบอกเล่าความทรงจําดี ๆ ที่มีต่อเขาส่งความรักและกําลังใจให้ครอบครัวของเขากันนะครับ
ขอบคุณทุกท่านจากหัวใจ ด้วยความเคารพรักครับ”
ทั้งนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยผลตรวจเบื้องต้นว่า พบร่องรอยบริเวณลำคอที่สอดคล้องกับพฤติการณ์ตามที่มีการรายงานข่าวก่อนหน้าว่าพบนักร้องดังนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำ โดยบริเวณวงกบประตูห้องน้ำมีสายเนคไทผูกติดอยู่
เจ้าหน้าที่ยังต้องตรวจทางพิษวิทยาเพื่อวิเคราะห์หาสารที่อาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต พร้อมนำผลตรวจและพยานหลักฐานทั้งหมดมาพิจารณาประกอบกัน ก่อนสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ โดยยืนยันว่าจะดำเนินการตามหลักวิชาการอย่างรอบคอบ เป็นกลาง และคำนึงถึงความถูกต้องของกระบวนการยุติธรรม
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