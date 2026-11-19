อาลัย ดอน สอนระเบียบ นักร้องดังฉายาแมวเก้าชีวิต เสียชีวิตสงบในบ้านพัก
แฟนคลับเศร้า ‘ดอน สอนระเบียบ’ จากไปสงบในบ้านพัก ปิดตำนานนักร้องเจ้าของฉายาแมวเก้าชีวิต
วงการเพลงไทยสูญเสียศิลปินระดับตำนาน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 แฟนเพจเฟซบุ๊ก Retro Original โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าว่า “ดอน สอนระเบียบ” นักร้องดังเจ้าของฉายาแมวเก้าชีวิต เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 77 ปี เมื่อเวลา 00.30 น. ของเช้ามืดที่ผ่านมา ณ บ้านพักในจังหวัดนครสวรรค์
ทางเพจระบุข้อความในนามของครอบครัวและบริษัท เพื่อแจ้งข่าวให้แฟนคลับและผู้ที่รักใคร่ทั่วประเทศได้รับทราบและร่วมส่งกำลังใจ พร้อมอวยพรให้ดวงวิญญาณของดอนเดินทางไปสู่สุคติและสัมปรายภพที่ดี รวมถึงขอบคุณทุกความรัก ความผูกพัน และน้ำใจที่ทุกคนมอบให้มาโดยตลอด
“ขอแสดงความอาลัยและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างสงบของ คุณดอน สอนระเบียบ ซึ่งได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 00.30 น. ของเช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ณ บ้านพักจังหวัดนครสวรรค์
ทางครอบครัวและบริษัทขอแจ้งข่าวเศร้านี้ให้แฟนคลับและผู้ที่รักใคร่คุณดอนทั่วประเทศได้ร่วมรับทราบและส่งกำลังใจ รวมถึงขอให้ดวงวิญญาณของพี่ดอนเดินทางไปสู่สุคติและสัมปรายภพที่ดีด้วยครับ”
ขณะเดียวกัน รัฐ สอนระเบียบ โพสต์แจ้งข่าวการจากไปเช่นกัน ระบุว่า ทราบเรื่องจากภรรยาของดอนว่า เจ้าตัวหลับไปเลยอย่างสงบเมื่อช่วงเที่ยงคืนกว่าที่ผ่านมา
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศล ครอบครัวจัดพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 3 คืน ณ วัดนครสวรรค์ และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันอาทิตย์นี้ เวลา 15.00 น. ที่วัดนครสวรรค์
“ผมขอแจ้งข่าวว่าพี่ “ดอน สอนระเบียบ” ฉายาแมวเก้าชีวิตได้เดินทางจากพวกเราไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงคืนกว่าที่ผ่านมาทราบจากภรรยาพี่เค๊าบอกว่าพี่ดอนหลับไปเลยอย่างสงบจัดงานสวดศพ 3 คืนวัดนครสวรรค์ฌาปนกิจบ่าย 3โมงเย็นวันอาทิตย์นี้ที่วัดนครสวรรค์ครับ”
ย้อนประวัติ “ดอน สอนระเบียบ” เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2492 เป็นนักร้องระดับตำนานที่อยู่ในวงการเพลงไทยมาอย่างยาวนานจนได้รับฉายา “แมวเก้าชีวิต” เริ่มต้นเส้นทางบันเทิงจากการสมัครเข้าวงดนตรีของ ครูพยงค์ มุกดา ศิลปินแห่งชาติ โดยรับหน้าที่เป็นมือกลองประจำวง P.M.Pocket Music จนเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดัง
ต่อมาทางวงเปลี่ยนชื่อเป็น P.M.7 และเปลี่ยนเป็น P.M.5 จากนั้นมีผลงานเพลงออกมาให้แฟนเพลงติดตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินสายแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ ในย่านเพชรบุรีตัดใหม่ตามคำเรียกร้อง หลังยุบวง P.M.5 ดอนก้าวเข้ามาเป็นศิลปินเดี่ยวในสังกัดนิธิทัศน์ โปรโมชั่น ของวิเชียร อัศวศิวะกุล สร้างสรรค์เพลงฮิตติดหูมากมาย อาทิ เก้าล้านหยดน้ำตา, สวรรค์ปิด, ไม่รักแกล้งหลอก, รักแสนเศร้า, ดาวประดับใจ, นางโลม, รอวันเธอกลับ, ทางรักสีดำ และ ดา ดา ดา เป็นต้น
ด้านชีวิตครอบครัว ดอนมีภรรยาคนแรกชื่อ “เล็ก” ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 3 คน เป็นลูกชาย 2 คน และลูกสาว 1 คน ก่อนจะหย่าร้างกันในเวลาต่อมา จากนั้นเขาพบรักกับ “นางวรรณา เอี่ยมมงคล” ภรรยาและมีลูกสาวด้วยกันคือ ด.ญ. นันทิดา สอนระเบียบ หรือ น้องโปร
ระหว่างที่ยึดอาชีพนักร้องเป็นชีวิตจิตใจเพื่อมอบความสุขให้แฟนเพลง ในปี พ.ศ. 2539 ดอนเกิดอาการหมดสติ ญาติรีบนำส่งโรงพยาบาลและตรวจพบว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบต้องใช้เวลารักษาตัวราว 2-3 เดือน จนสามารถกลับมาจับไมค์ร้องเพลงได้อีกครั้ง
ทว่าเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 นักร้องคนดังต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกรอบจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก ทำให้เป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้าย มือและขาข้างซ้ายไม่สามารถใช้งานได้ กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงและอยู่ในความดูแลของครอบครัวตั้งแต่นั้นมา
นอกจากปัญหาสุขภาพ เขายังต้องเจอกับความสูญเสียครั้งใหญ่หลังลูกชายคนที่ 2 คือ นายนพดล สอนระเบียบ ซึ่งทำงานเป็นตากล้องเบื้องหลังวงการบันเทิง ล้มป่วยด้วยโรคไตและเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยรวมของโรงพยาบาล แต่โชคร้ายติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรง แพทย์สุดยื้อชีวิต เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ในวัยเพียง 40 ปี
ข้อมูลจาก : รัฐ สอนระเบียบ , ดาราภาพยนตร์ และ Retro Original
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