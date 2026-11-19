นาที น้ำ รพีภัทร ตบ ซองดูฮี อีกฝ่ายคว้าขวด-เก้าอี้ฟาดกลับ ยังไม่รู้สาเหตุ ลั่นดำเนินคดีตามกฎหมาย
เปิดคลิปนาที น้ำ รพีภัทร ตบ ซองดูฮี อีกฝ่ายสู้ไม่ไหวคว้าขวด-เก้าอี้ฟาดกลับ ไลฟ์เล่าไทม์ไลน์ ยังไม่รู้สาเหตุ ลั่น ดำเนินคดีตามกฎหมาย
เกิดอะไรขึ้นกันแน่? เมื่ออินฟลูเอนเซอร์หนุ่มชื่อดัง ซองดูฮี ออกมาโพสต์ภาพใบหน้าที่มีบาดแผลบริเวณสันจมูก พร้อมระบุข้อความประกอบว่า “ทำร้ายร่างกายผมทั้งที่ผมไม่ได้ทำอะไรก่อนหรือพูดอะไรให้เสียหายเลย ขออนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายครับ #น้ำระพีพัฒน์”
ต่อมา ซองดูฮี โพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีก พร้อมเช็กอินอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ระบุว่า “พี่น้ำ รพีพัฒน์! ตบผมเกือบตาแตกทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย
ฝากความปลอดภัยครอบครัวผมแน่ครับ ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ เจ็บคักกำลังเเจ้งความตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ถ้าพี่แกมีปืนผมไม่รอดครับรอคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วทุกคนช่วยกันตัดสิน ผมแค่อยากขอความบริสุทธิ์ว่าผมไม่ได้ทำอะไรให้แกเลยแกมาทำผมแบบนี้ ทุกคนในที่เกิดเหตุยังงงมากเลยครับผมนั่งอยู่เฉยเฉยโดนตีโดนต่อยโดนกระทืบโดนไล่ต้องเอาชีวิตรอด”
จากนั้น ซองดูฮี ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุที่ได้จากกล้องวงจรปิดภายในร้าน พบว่า ขณะที่เจ้าตัวนั่งกินข้าวสังสรรค์ร่วมโต๊ะกับ น้ำ รพีภัทร และเพื่อนพ้องคนอื่น ๆ จู่ ๆ ดาราดังก็ตบเข้าที่หน้าของ ซองดูฮี 1 รอบ และนั่งกินดื่มพูดคุยกันต่อ ไม่นานน้ำก็ลุกขึ้นตบเข้าที่หน้าของซองดูฮีอีก 2-3 ครั้ง จนอินฟลูฯ หนุ่มล้มลงไปกับพื้น ท่ามกลางเพื่อนร่วมโต๊ะที่พยายามห้ามและแยกทั้งสองอออกจากกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทที่รุนแรงขึ้น
หลังจากนั้น ซองดูฮี ประคองตัวเองลุกขึ้นยืนได้ ก่อนจะเดินวนไปที่อีกฝั่งของโต๊ะ แล้วคว้าขวดฟาดใส่ น้ำ รพีภัทร เข้าอย่างจัง ก่อนคว้าเก้าอี้ฟาดตามต่อ ทั้งคู่เดินเข้าไปใส่กันตัวต่อตัวและไล่กันจนหลุดองศาของกล้องวงจรปิดไป
ซองดูฮี ระบุข้อความประกอบคลิปว่า “ผมก็รักชีวิตของผม ทำไมพี่ถึงทำร้ายผมครับ นั่งอยู่ด้วยกันแท้ ๆ ไม่มีมีพิษมีภัยอะไรต่อกันเลย ถ้าในโต๊ะมีอาวุธป่านนี้ผมคงไม่รอดต้องวิ่งหนีเลยหน้าโรงแรมB2ไปแบบไกล ”นี้หรือครับดาราที่ผมชื่นชอบ”
ล่าสุด ซองดูฮี ได้ออกมาไลฟ์สดในหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อเล่าไทม์ไลน์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยจนถึงขณะนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่า น้ำ รพีภัทร เข้ามาทำร้ายร่างกายตนทำไม ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันก่อน
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อ้างอิงจาก : FB ซอง ดูฮี