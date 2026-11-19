จุลพันธ์ ลั่น ทุกพรรคจ้องตาเป็นมัน เงิน 3 ล้านล้าน ประกันสังคม – สภาคว่ำร่างรักชนก ปิดประตูเอกชนบริหาร
สภาผู้แทนราษฎรลงมติเมื่อค่ำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 รับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม 4 ฉบับ จากทั้งหมด 5 ฉบับที่นำมาพิจารณา โดยให้ร่างของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นร่างหลักในชั้นกรรมาธิการ ส่วนร่างของ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ซึ่งเสนอเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารกองทุนประกันสังคม ไม่ผ่านวาระแรก ด้วยคะแนนไม่เห็นด้วย 302 เสียง ต่อเห็นด้วย 133 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง
การประชุมมีนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ทำหน้าที่ประธาน หลังสมาชิกอภิปรายประมาณ 30 คน นานกว่า 6 ชั่วโมง ที่ประชุมลงมติแยกร่างทีละฉบับ ร่างของ ครม. ได้เสียงรับหลักการ 436 เสียง ร่างของนายธงธรรม เวชยชัย พรรคเพื่อไทย ได้ 435 เสียง ร่างของนายสหัสวัต คุ้มคง พรรคประชาชน ได้ 434 เสียง และร่างของ น.ส.ธนพร วิจันทร์ พรรคประชาชน ได้ 432 เสียง ทั้งสี่ร่างไม่มีผู้ลงมติคัดค้าน
ร่างของ ครม. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เสนอเพิ่มอายุขั้นสูงของลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 60 ปีเป็น 65 ปี และเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน จากร้อยละ 50 เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของค่าจ้าง
ในส่วนเงินชราภาพ ร่างของ ครม. เสนอให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน เลือกรับบำนาญหรือบำเหน็จได้ตามเงื่อนไขเมื่ออายุครบ 55 ปีหรือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ส่วนผู้ที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน อาจขอรับเงินชราภาพบางส่วนก่อนอายุ 55 ปีได้เมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรงต่อความเป็นอยู่ หรือนำเงินบางส่วนไปเป็นหลักประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินที่ทำข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคม โดยมีเพดานวงเงินตามที่ร่างกำหนด ข้อเสนอเหล่านี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ เพราะกฎหมายต้องผ่านการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
ประเด็นที่สมาชิกอภิปรายต่างกันมากคือข้อเสนอให้นำการบริหารกองทุนออกจากระบบราชการ ร่างของ น.ส.รักชนก เสนอให้กองทุนประกันสังคมเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐ นายจ้าง และผู้ประกันตน โดยผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนมาจากการเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งมีวาระ 4 ปี และร่างกำหนดขั้นตอนเข้าชื่อเพื่อเสนอถอดถอนผู้แทนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้
น.ส.รักชนกอภิปรายโต้ข้อกังวลเรื่องอำนาจของบอร์ดที่มาจากการเลือกตั้ง พร้อมวิจารณ์พรรคการเมืองที่เคยหาเสียงเรื่องปฏิรูปประกันสังคม แต่ไม่สนับสนุนร่างของเธอ ก่อนยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อไป ด้านนายสหัสวัตชี้แจงว่า ร่างดังกล่าววางกลไกตรวจสอบ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญไว้แล้ว
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่าเคยหาเสียงเรื่องปฏิรูปประกันสังคม แต่เห็นว่าการปฏิรูปต้องปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง เขากังวลว่าพรรคการเมืองจะส่งคนลงแข่งขันเลือกตั้งบอร์ดเพื่อเข้าไปบริหารกองทุน
“การเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกัน ทุกพรรคทุกสีจะส่งผู้สมัคร เพราะมีคนมองตาเป็นมัน เม็ดเงิน 3 ล้านล้านบาท”
นายจุลพันธ์กล่าวต่อว่า แม้กองทุนยังอยู่ในระบบราชการ กระทรวงแรงงานจะปรับปรุงระบบการทำงานและการลงทุน
หลังลงมติ สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 25 คนพิจารณารายละเอียด โดยแบ่งเป็นสัดส่วน ครม. 6 คน และสัดส่วนสภา 19 คน มีผู้เสนอร่างหลายฉบับร่วมเป็นกรรมาธิการ รวมถึง น.ส.รักชนก นายสหัสวัต น.ส.ธนพร และนายธงธรรม เมื่อกรรมาธิการพิจารณาเสร็จ ร่างกฎหมายจะกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระที่สองและสาม
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