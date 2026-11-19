ราคาน้ำมันลด 2 วันติด เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลง 70 สตางค์ ดีเซลยืน 39.99 บาท
ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลดลงอีก 70 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2569 นับเป็นการลดราคาวันที่สองติดต่อกัน หลังตลาดน้ำมันโลกอ่อนตัวลง โดยแก๊สโซฮอล์ 95 เหลือ 38.14 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 เหลือ 37.77 บาท ส่วนดีเซลยังอยู่ที่ 39.99 บาทต่อลิตร
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน. มีมติให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินลง 0.70 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ E85 ที่คงราคาเดิม กลุ่มดีเซลทุกชนิดไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้น ปตท. และบางจากประกาศปรับราคาหน้าปั๊มตามมติ
ราคาขายปลีกใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
เบนซิน ราคาเดิม 48.33 บาท ลดเหลือ 47.63 บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคาเดิม 38.84 บาท ลดเหลือ 38.14 บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคาเดิม 38.47 บาท ลดเหลือ 37.77 บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคาเดิม 30.80 บาท ลดเหลือ 30.10 บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 คงเดิมที่ 30.63 บาทต่อลิตร
ดีเซล คงเดิมที่ 39.99 บาทต่อลิตร
ดีเซล B20 คงเดิมที่ 33.50 บาทต่อลิตร
น้ำมันพรีเมียมของ ปตท. ไม่ได้ปรับลดในรอบนี้ ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 47.05 บาท ซูเปอร์พาวเวอร์ X ดีเซล อยู่ที่ 49.05 บาทต่อลิตร ราคาของปั๊มยี่ห้ออื่นอาจต่างกันเล็กน้อย เช่น ปั๊มเชลล์ขายแก๊สโซฮอล์ 95 ที่ 38.64 บาทต่อลิตร
รอบนี้ต่างจากการปรับเมื่อวันก่อน เพราะเมื่อเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน กบน. ให้ลดดีเซลลง 80 สตางค์ จาก 40.79 บาท เหลือ 39.99 บาทต่อลิตร พร้อมลดกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลง 50 สตางค์ ส่วนวันนี้ลดเฉพาะกลุ่มเบนซิน เมื่อนับรวมสองวัน คนใช้รถเบนซินและแก๊สโซฮอล์จ่ายถูกลง 1.20 บาทต่อลิตร ขณะที่คนใช้ดีเซลได้ลดไป 80 สตางค์ตั้งแต่เมื่อวาน
กบน. ชี้แจงว่าราคาน้ำมันโลกอ่อนตัวลง เพราะสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA คาดว่าในไตรมาสสี่ตลาดจะกลับไปมีน้ำมันล้นตลาด กำลังผลิตสูงกว่าความต้องการราว 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน การส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเร็วกว่าที่คาด ประเทศต่าง ๆ ยังมีแผนระบายน้ำมันสำรองฉุกเฉินออกสู่ตลาดด้วย อย่างไรก็ดี ราคายังลงได้ไม่มาก เพราะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังกดดันอยู่ ราคาตลาดโลกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ปิดที่ราว 143 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสำหรับดีเซล ส่วนเบนซินอยู่ที่ราว 98 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดจากวันก่อนหน้าประมาณ 1 ดอลลาร์
ฝั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังติดลบหนัก กบน. ประเมินฐานะกองทุนว่าติดลบราว 108,864 ล้านบาท แม้หลังปรับราคารอบนี้กองทุนจะมีรายจ่ายลดลงเหลือราว 32.46 ล้านบาทต่อวัน กบน. ระบุว่าการลดราคาช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน แต่สถานการณ์พลังงานยังผันผวนสูง
ทั้งนี้ ราคาใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่ 05.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ผู้ที่เติมน้ำมันก่อนเวลาดังกล่าวยังจ่ายในราคาเดิมของวันที่ 18 พฤศจิกายน ราคาข้างต้นเป็นราคาในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดอาจต่างออกไปตามค่าขนส่งและภาษีท้องถิ่น ผู้ใช้รถตรวจสอบราคาล่าสุดได้ที่ประกาศของ ปตท. บางจาก หรือผู้ค้าน้ำมันแต่ละราย
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