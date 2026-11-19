กรรมการ มูลนิธิองค์กรทำดี เข้ารับทราบ 3 ข้อหาหนัก ช่างเอ๋-ช่างเอ็ม ก็ไม่รอด
นายปรัชวิน บุญชุบ อดีตกรรมการมูลนิธิองค์กรทำดี เข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีเงินบริจาค นับเป็นรายแรกจากผู้เกี่ยวข้อง 6 คนที่ตำรวจออกหมายเรียก
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการ บก.ปอศ. เปิดเผยความคืบหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่า พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำนายปรัชวินแล้ว โดยเขาถูกกล่าวหาว่าร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน ทั้งนี้ นายปรัชวินเคยยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการมูลนิธิ โดยระบุให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2569
กรรมการมูลนิธิอีก 3 คนที่ถูกออกหมายเรียกในข้อกล่าวหาชุดเดียวกัน ได้แก่ น.ส.พรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ นายอภิวุฒิ ภุมภา หรือ “องุ่น” กรรมการและเหรัญญิก และ น.ส.ศิริขวัญ บิลภรรญ์ กรรมการและเลขานุการ
ส่วนผู้รับเหมาก่อสร้าง 2 คน ได้แก่ นายอภิชาติ แซ่หลู่ หรือ “ช่างเอ๋” ผู้รับเหมาสร้างพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ต และนายสถิตย์ ศรีวิชัย หรือ “ช่างเอ็ม” ผู้รับเหมาก่อสร้างงานของมูลนิธิในจังหวัดปทุมธานี ถูกเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน หลังพนักงานสอบสวนตรวจพบเงินโอนจากบัญชีมูลนิธิเข้าบัญชีของทั้งคู่
ตามกำหนดนัดหมายที่ตำรวจเปิดเผย น.ส.พรพรรณและ น.ส.ศิริขวัญ จะเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 19 พฤศจิกายน ขณะที่นายอภิวุฒิ นายอภิชาติ และนายสถิตย์ มีกำหนดเข้าพบวันที่ 20 พฤศจิกายน เมื่อรับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำเสร็จ พนักงานสอบสวนจะให้ผู้ที่มาตามหมายเรียกกลับไปก่อน และนัดหมายอีกครั้งตามขั้นตอนดำเนินคดี
คดีนี้สืบเนื่องจากการตรวจสอบการรับและใช้เงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ “บุ๋ม ปนัดดา” เป็นประธาน ก่อนหน้านี้มูลนิธิมีคำสั่งให้เธอหยุดปฏิบัติหน้าที่ประธานชั่วคราวระหว่างการตรวจสอบ
ตำรวจจับกุม น.ส.ปนัดดา ตามหมายจับในข้อกล่าวหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน ส่วนนายอธิป อนันทวรรณ สามี ถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน ทั้งสองถูกนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน น.ส.ปนัดดาไม่ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ขณะที่ศาลยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของนายอธิป
คดีทั้งหมดอยู่ในชั้นสอบสวน ผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิชี้แจงและต่อสู้คดี ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
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