แฟนข่าวฮือฮา! เพจดังแง้ม รายชื่อทัพช่อง 3 โผล่ชื่อ “พุทธ อภิวรรณ” อ่านข่าวค่ำ
แฟนข่าวฮือฮา! “เอกภพ สายไหม” แง้มรายชื่อทัพช่อง 3 ทั้ง 5 ผู้ประกาศข่าวดังเช้าถึงดึก โผล่ชื่อ “พุทธ อภิวรรณ” อ่านข่าวค่ำ
ทำเอาวงการสื่อและแฟนข่าวฮือฮาไม่น้อย หลังก่อนหน้านี้ผู้ประกาศข่าวฝีปากกล้า “พุทธ อภิวรรณ” ตัดสินใจโบกมือลาต้นสังกัดเดิม จนแฟนคลับพากันใจหาย ล่าสุดมีกระแสข่าวลือสะพัดถึงบ้านหลังใหม่ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก เอกภพ สายไหม ออกมาโพสต์ข้อความชวนลุ้นถึงผังรายการข่าวสุดปัง ระบุว่า
“ช่อง 3 จัดทัพ พี่สรยุทธ ข่าวเช้า /พี่หนุ่มกรรชัย ข่าวเที่ยง /พี่ไก่ภาษิต ข่าวเย็น /พี่พุทธอภิวรรณ ข่าวค่ำ /พี่กิตติ ข่าวดึก #จบข่าว”
ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ก็กลายเป็นไวรัลในชั่วพริบตา ชาวเน็ตต่างแห่เข้าไปคอมเมนต์กันสนั่น หลายคนตื่นเต้นและตั้งตารอชมลีลาการเล่าข่าวอันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัว หากได้มาร่วมทัพกับเหล่าตัวตึงแห่งวงการข่าวจริงๆ
อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวนี้ยังเป็นเพียงการคาดการณ์และยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางสถานี คงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวและรอฟังคำตอบที่ชัดเจนจากปากของ “พุทธ อภิวรรณ” และสถานีฯ กันต่อไป
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