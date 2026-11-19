อิหร่าน โจมตีคูเวต ส่งโดรนใส่ฐานทัพสหรัฐฯ หลังถูกถล่มเกาะเกชม์ ฮอร์มุซปะทุอีกรอบ
อิหร่านส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเลม ในคูเวต ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองกำลังสหรัฐฯ เมื่อช่วงข้ามคืนวันที่ 17 ต่อเนื่องวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 นับเป็นการโจมตีคูเวตครั้งแรกที่มีรายงานนับตั้งแต่เดือนกันยายน เกิดขึ้นหลังเครื่องบินรบสหรัฐฯ โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านบนเกาะเกชม์ในช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก ส่งผลให้ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้ง
กองทัพอิหร่านอ้างว่าโดรนมุ่งเป้าไปที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออต รวมถึงฐานปล่อยโดรนและขีปนาวุธของสหรัฐฯ ภายในฐานทัพดังกล่าว ฝั่งกองทัพคูเวตแจ้งว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดโดรนที่บินเข้ามา เสียงระเบิดที่ประชาชนได้ยินมาจากการสกัดกั้น สื่อต่างประเทศส่วนหนึ่งรายงานว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือความเสียหาย ขณะที่สื่ออีกส่วนระบุว่าคูเวตยังไม่ได้แจ้งความเสียหายในทันที
กระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการณ์ประณามการโจมตีซ้ำของอิหร่าน มองว่าเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่อันตรายและคุกคามเสถียรภาพของภูมิภาค พร้อมสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องดินแดนและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ
บาห์เรนซึ่งเป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองเรือที่ 5 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ก็ตกเป็นเป้าเช่นกัน กองทัพบาห์เรนเปิดเผยเมื่อวันพุธว่าสกัดการโจมตีทางอากาศจากอิหร่านได้หลายครั้ง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องความเสียหาย กระทรวงมหาดไทยบาห์เรนประกาศเตือนให้ประชาชนเข้าที่หลบภัย สถานทูตสหรัฐฯ ประจำบาห์เรนก็ออกคำเตือนด้านความปลอดภัยในวันเดียวกัน ก่อนหน้านั้นในวันอังคาร อิหร่านส่งโดรนโจมตีสถานีเรดาร์ของสหรัฐฯ ในบาห์เรน กองกำลังรักษาการณ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC อ้างว่าโจมตีได้สำเร็จ แต่กองบัญชาการกองทัพสหรัฐฯ ภาคกลางหรือ CENTCOM ปฏิเสธ โดยยืนยันว่าสกัดโดรนได้ทั้งหมด อุปกรณ์ไม่เสียหายและไม่มีกำลังพลบาดเจ็บ
เหตุโจมตีที่บาห์เรนนี้เองที่สหรัฐฯ ใช้อ้างในการโจมตีเกาะเกชม์เมื่อคืนวันอังคาร เจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐฯ เปิดเผยว่าเป็นการป้องกันตนเองจากการรุกรานของ IRGC ที่มุ่งเป้าไปยังบุคลากรและทรัพย์สินของสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังชี้แจงว่าความพยายามโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ของอิหร่านในรอบ 5 วันที่ผ่านมาถูกสกัดได้ทุกครั้ง ฝ่ายสื่ออิหร่านอ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าการโจมตีบนเกาะเกชม์ไม่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่อยู่อาศัย ย่านการค้า หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
ในวันพุธ พลเอกอามีร์ ฮาตามี ผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพอิหร่าน ประกาศเตือนว่าหากสหรัฐฯ โจมตีอีก อิหร่านจะตอบโต้หนักกว่าเดิมโดยไม่จำกัดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ วันเดียวกันนั้น เรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส ทีโอดอร์ รูสเวลต์ เดินทางถึงภูมิภาคเพื่อเสริมกำลัง ก่อนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส จอร์จ วอชิงตัน จะออกจากตะวันออกกลางมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ทำให้สหรัฐฯ มีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการในพื้นที่ 2 ลำ
ความรุนแรงลามถึงการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซด้วย บริษัท ADNOC Logistics & Services ในเครือบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีหรือ Adnoc ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แจ้งว่าเรือลำหนึ่งของบริษัทถูกโจมตีขณะอยู่ในช่องแคบเมื่อค่ำวันอังคาร ลูกเรือ 1 คนยังสูญหาย อีก 11 คนได้รับบาดเจ็บ ลูกเรือที่เหลือได้รับการอพยพแล้ว ขณะที่การค้นหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังดำเนินอยู่ บริษัทไม่ได้เปิดเผยชื่อเรือ และไม่ได้ระบุว่าฝ่ายใดเป็นผู้ลงมือ
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน หน่วยงานฉุกเฉินของโอมานช่วยลูกเรือ 24 คนออกจากเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว Tara Gas ซึ่งชักธงปานามาและถูกวัตถุพุ่งชนในช่องแคบ ยังมีผู้สูญหายอีก 1 คน ยังไม่มีการยืนยันว่าเรือลำนี้คือเรือลำเดียวกับที่ Adnoc แจ้งหรือไม่ ด้านกองกำลัง IRGC และกองทัพเรืออิหร่านอ้างว่ามีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำและเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว 1 ลำเกิดเพลิงไหม้ในช่องแคบ ข้อมูลนี้ยังไม่มีแหล่งอิสระยืนยัน นอกจากนี้ หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลของสหราชอาณาจักรหรือ UKMTO รายงานว่ามีวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนห้องเครื่องของเรือบรรทุกน้ำมันอีกลำทางเหนือของเมืองคาซับในโอมาน ลูกเรือปลอดภัย
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 หลังสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน ล่วงเลยมาราว 9 เดือน อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรนใส่ประเทศอ่าวเปอร์เซียที่เป็นที่ตั้งฐานทัพสหรัฐฯ พร้อมปิดกั้นการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ รายงานของบีบีซีที่ไทยรัฐออนไลน์นำมาเผยแพร่ระบุว่า ข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามเมื่อเดือนมิถุนายนล่มลงภายในไม่กี่สัปดาห์ การคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันของกองทัพสหรัฐฯ ให้แล่นเลียบชายฝั่งโอมานช่วยให้การส่งออกน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซียฟื้นกลับมาราว 80 เปอร์เซ็นต์ของระดับก่อนสงคราม ส่วนการโจมตีเรือพาณิชย์และทุ่นระเบิดทางทะเลคร่าชีวิตลูกเรือไปแล้วอย่างน้อย 25 คน
ด้านการเจรจา มาเยด อัล อันซารี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กาตาร์และอิหร่านพบหารือกันเมื่อวันอังคาร เพื่อพิจารณาข้อเสนอที่จะลดช่องว่างระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน ซาอุดีอาระเบียออกมาประณามการโจมตีคูเวตและบาห์เรน พร้อมเรียกร้องให้ยุติการสู้รบ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประกาศข้อตกลงยุติสงครามแต่อย่างใด
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