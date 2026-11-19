แชทสุดท้าย มดดำ คุย ‘พีธ พีระ’ ยกเป็นผู้มีพระคุณ เผยคำพูดก่อนลา จากไปไม่ทันตั้งตัว
มดดำ คชาภา ช็อกข่าวจากไป ‘พีธ พีระ’ เปิดแชทสุดท้ายเพื่อนรัก ยกเป็นผู้มีพระคุณสอนทำรายการทีวีและพาขายโฆษณาตัวแรก
หลังจากมีการพบร่างของ พีท พีระ หรือ พีธ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท สมาชิกวง Peacemaker เสียชีวิตภายในบ้านพักย่านปากเกร็ด ในวัย 47 ปี โดยทางรายการแฉได้โทรศัพท์สอบถามไปยังรอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ ได้รับการเปิดเผยว่า ครอบครัวพบว่าพีทได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองภายในบ้านพักจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปากเกร็ด ก่อนจะมีการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว
แพทย์จากโรงพยาบาลปากเกร็ด 2 ได้ชันสูตรเบื้องต้น ก่อนส่งต่อไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดปทุมธานี
ญาติและเจ้าหน้าที่ระบุว่า เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 10.00 น. มีช่างเดินทางเข้ามาทำแอร์ที่บ้าน จากนั้นภรรยาและแม่สังเกตเห็นความผิดปกติเนื่องจากนักร้องคนดังเงียบหายไป เมื่อเดินสำรวจภายในบ้านจึงพบพีทนอนอยู่ที่พื้น
ภรรยาและแม่ของพีทระบุว่า พีทไม่เคยมีประวัติหรือรายงานว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่อย่างใด ด้านมูลเหตุจูงใจทางครอบครัวยังตกใจและยังไม่พร้อมให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการกับสื่อมวลชน แต่ภรรยายอมรับว่ามีปากเสียงกันเพียงเล็กน้อย
มดดำ เผยว่าตนเองรู้เรื่องราวก่อนที่จะออกเป็นข่าว เนื่องจากได้มีโอกาสพูดคุยกับทางครอบครัวของพีท เมื่อทราบเรื่องก็นั่งช็อก ตกใจ และอึ้งจนถึงช่วงเวลาประมาณ 5-6 โมงเย็น รวมถึงเมื่อช่วงเช้าได้โทรศัพท์ไปหาผู้จัดการของพีท ทุกฝ่ายต่างตกใจและทำอะไรไม่ถูกกับข่าวที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
ทั้งยังเล่าความประทับใจว่า พีท พีระ คือเพื่อนที่สนิทกันมานาน และถือเป็นผู้มีพระคุณที่เปลี่ยนชีวิตการทำงาน เพราะอีกฝ่ายคือคนแรกที่สอนให้ตนรู้จักการทำรายการโทรทัศน์ สั่งให้เปิดบริษัทจากที่ในอดีตมดดำเป็นเพียงดีเจและพิธีกรที่ไม่รู้วิธีการทำธุรกิจหรือการขายโฆษณา
พีทเป็นคนพามดดำไปพบลูกค้าและขายโฆษณาตัวแรกในชีวิต คือ ผลิตภัณฑ์ทูน่า เนื่องจากเป็นเพื่อนของพีท และผลิตภัณฑ์น้ำปลา/ซอสปรุงรส ทำให้มีเงินทุนมาเปิดบริษัทและก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของรายการจนถึงทุกวันนี้ มดดำมักจะเล่าเรื่องความกตัญญูและบุญคุณนี้ให้คนรอบข้างฟังเสมอ
หลังทราบข่าวการจากไป มดดำอยากไปร่วมงานอาลัยเพื่อนมาก แต่ด้วยภารกิจที่รัดตัว และช่วงสัปดาห์นี้มีกำหนดการต้องเดินทางไปต่างประเทศที่วางแผนไว้นาน ๆ ครั้งจึงรู้สึกเศร้าและกังวลว่าจะจัดการเวลาไปส่งเพื่อนรักอย่างไร
ส่วนความผูกพันของทั้งคู่นั้น มดดำ สนิทกับพีทตั้งแต่ช่วงปีแรก ๆ ที่เข้ามาทำงานที่ A-Time Media ซึ่งเป็นช่วงปีทองของวง Peacemaker ที่มีเพลงดังมากมาย และได้ร่วมงานกันบ่อยครั้งจนกลายเป็นเพื่อนสนิท
อย่างไรก็ดี พีท พีระ เพิ่งเดินทางมาร่วมรายการแฉเมื่อไม่นานมานี้ (ในเทปที่มี โป่ง หิน เหล็ก ไฟ) หลังจากเจอกัน พีทได้ส่งข้อความมาหามดดำ บอกว่าอยากซื้อกางเกงให้ เนื่องจากมดดำเคยชมว่ากางเกงที่พีทใส่สวย โดยพีททักมาบอกให้มดดำรีบเลือกไซส์กางเกงจะซื้อมาให้
มดดำ เล่าด้วยความตื้นตันว่า โชคดีที่ก่อนหน้านี้มีโอกาสได้คุยและบอกความรู้สึกกับเพื่อนอย่างตรงไปตรงมาว่า “รักมึงนะ” พร้อมทั้งฝากข้อคิดเตือนใจผู้ชมว่า หากรักใครหรือรู้สึกดีต่อกัน ให้รีบบอกและพูดคุยกันตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ อย่าเก็บไว้ เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า
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