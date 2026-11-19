โชคหล่นทับ สาวเดินตลาดปัฐวิกรณ์ คุ้ย 11 ชม. ซื้อทองเก่า 1 พันหลอมขายได้เฉียดแสน
ลูกค้าหญิงรายหนึ่งใช้เวลาเดินหาของในตลาดปัฐวิกรณ์ ตลาดของมือสองชื่อดังย่านนวมินทร์ กรุงเทพฯ นานถึง 11 ชั่วโมง ได้สร้อยคอกับต่างหูสีทองกลับมาในราคารวม 1,000 บาท เมื่อนำไปหลอมที่ร้านรับซื้อทองในจังหวัดสมุทรปราการ กลับพบว่าเป็นทองแท้ ขายได้เงิน 84,865 บาท
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 บัญชี TikTok @98หลอมทอง สมุทรปราการ ซึ่งเป็นร้านรับซื้อและหลอมทอง เงิน นาก โพสต์คลิปลูกค้ารายนี้นำเครื่องประดับมาขาย เธอเล่าว่าเริ่มเดินตลาดตั้งแต่ 09.00 น. ไล่ดูแผงของเก่าและของวินเทจไปเรื่อย ๆ จนถึง 20.00 น. คลิปที่มีการรายงานต่อไม่ได้บอกว่าเธอไปตลาดวันไหน
ระหว่างรอผล เจ้าของร้านถามถึงวิธีแยกของแท้ออกจากของปลอม ลูกค้าตอบว่าใช้ไฟฉายส่องชิ้นงาน แล้วดูโค้ดที่อยู่บนเครื่องประดับเป็นหลัก
หลังหลอมเสร็จ ทางร้านพบว่าเนื้อทองมีความบริสุทธิ์ 90% น้ำหนักกว่า 22 กรัม รับซื้อไปในราคา 84,865 บาท คิดเป็นส่วนต่างจากเงินที่จ่ายไป 83,865 บาท เจ้าตัวดีใจจนต้องเดินออกไปกรี๊ดหน้าร้าน
ตลาดปัฐวิกรณ์ตั้งอยู่ระหว่างซอยนวมินทร์ 70 กับซอยนวมินทร์ 72 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม เป็นหนึ่งในตลาดเสื้อผ้ามือสองที่คนกรุงเทพฯ รู้จักดี นอกจากเสื้อผ้ายังมีกระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ของแต่งบ้าน ของสะสม และของวินเทจ สินค้าบางชิ้นเริ่มต้นราว 5 บาท
เรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงที่ราคาทองในประเทศยังอยู่ระดับสูง ประกาศครั้งแรกของสมาคมค้าทองคำเมื่อเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 กำหนดราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 61,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อคืนบาทละ 59,684.92 บาท
กรณีซื้อของถูกจากตลาดมือสองแล้วได้ทองแท้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อกลางเดือนกันยายน 2569 ไรเดอร์ส่งของรายหนึ่งซื้อสร้อยคอพร้อมจี้ราคา 130 บาทจากตลาดนัดมือสองย่านรังสิต นำไปหลอมที่ร้านในจังหวัดปทุมธานี ได้เงินราว 40,100 บาท
ทั้งนี้ น้ำหนัก เปอร์เซ็นต์ทอง และราคาขายในเรื่องนี้เป็นตัวเลขตามคลิปของทางร้าน ซึ่งตรวจด้วยการหลอมก่อนรับซื้อ เครื่องประดับสีทองในตลาดมือสองส่วนใหญ่ยังเป็นของทั่วไป ผู้ที่ซื้อมาควรนำไปตรวจที่ร้านทองก่อนทุกครั้ง
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