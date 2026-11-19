เอ๊าะ กีรติ โพสต์อำลา ครัวคุณต๋อย ถึงวันที่ต้องแยกย้าย แฟนรายการใจหาย
เอ๊าะ กีรติ โพสต์อำลา ครัวคุณต๋อย ถ่ายทำวันสุดท้าย ถึงวันที่ต้องแยกย้าย ขอบคุณ อาต๋อย ไตรภพ มอบโอกาสสำคัญให้ แฟนรายการใจหาย
ต้องบอกเลยว่าเห็นโพสต์แล้วก็แอบใจหายไม่น้อย เมื่อ เอ๊าะ กีรติ ดาราพิธีกรชื่อดัง ออกมาโพสต์ภาพเบื้องหลังขณะถ่ายทำรายการ ครัวคุณต๋อย ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพิธีกรดำเนินรายการ ร่วมกับ ต๋อย ไตรภพ และโก๊ะตี๋ อารามบอย รวมถึงบอสณวัฒน์ พร้อมระบุข้อความอำลาครั้งสุดท้ายก่อนปิดตำนาน ท่ามกลางคอมเมนต์จากคนบันเทิง และแฟนรายการที่ต่างก็ใจหายกับการปิดฉากรายการน้ำดีไปอย่างน่าเสียดาย
“วันนี้ … ผมถ่ายรายการครัวคุณต๋อย เป็นวันสุดท้าย” ครับ
ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะต้องเขียนประโยคนี้ … ตลอดเวลาที่ผ่านมา “ครัวคุณต๋อย” ไม่ได้เป็นเพียงรายการโทรทัศน์ รายการหนึ่งสำหรับผม แต่เป็นทั้งสถานที่ทำงาน เป็นห้องเรียน เป็นครอบครัว และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ผมรัก และ ผูกพันอย่างมาก
ผมได้พบผู้คนมากมาย ได้รู้จักเรื่องราวของอาหาร ได้เห็นความตั้งใจของคนทำมาหากิน และได้เรียนรู้ว่า เบื้องหลังอาหารหนึ่งจานมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่ารสชาติเสมอ
แต่สิ่งที่มีค่าที่สุด อย่างหนึ่งในชีวิตการทำงานของผม คือ การได้มีโอกาสทำงาน กับ “อาต๋อย คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์”
อาครับ … ขอบพระคุณ ที่ให้โอกาสผม ขอบพระคุณ ที่ไว้วางใจ ให้ผมได้มายืนอยู่ตรงนี้ ขอบพระคุณ สำหรับทุกคำสอน ทุกคำแนะนำ และ ทุกประสบการณ์ที่อามอบให้ หลายสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากอา ไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของการทำงานโทรทัศน์ แต่เป็นบทเรียนของการใช้ชีวิต ที่ผมจะจดจำ และ นำติดตัวไปตลอด
วันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายของการถ่ายทำรายการครัวคุณต๋อย แต่ ความทรงจำ มิตรภาพ เสียงหัวเราะ และ ความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้ จะไม่มีวันจบลงไปพร้อมกับการถ่ายทำ
ขอบคุณ พี่ ๆ ทีมงานทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับ มิตรภาพที่พี่ ๆ มอบให้ ทุก ๆ คำแนะนำ มีค่ามากมายครับ … ขอบคุณอีกครั้งครับ
ขอบคุณ ร้านอาหารทุกแห่งที่เปิดประตูต้อนรับเรา
ขอบคุณ ผู้ชมทุกท่าน ที่ให้ความรัก และ ติดตามครัวคุณต๋อยมาโดยตลอด
สุดท้ายนี้…อาต๋อยครับ ผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ยืนทำรายการร่วมกับอาอีกเมื่อไหร่ แต่ผมรู้เพียงว่า … “ครั้งหนึ่งในชีวิต ผมโชคดีเหลือเกินที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอา และ ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวครัวคุณต๋อย”
ด้วยรัก และ เคารพอาเสมอครับ”
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อ้างอิงจาก : IG kt_tt24