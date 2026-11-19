ทนายตั้ม ลุยแฉต่อ อ้างดารา-พิธีกรดัง โอนเงินเข้าบัญชีม้าเว็บพนันโยง กัน จอมพลัง
ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด กลับมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้ง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 โดยโพสต์กล่าวอ้างว่า มีดาราและพิธีกรชื่อดังหลายคนโอนเงินเข้าบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าเป็นเครือข่ายของ กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์
ข้อความจากเฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ระบุว่า
“มีดาราดัง พิธีกรดังมาก จำนวนหลายคนโอนเงินเข้าบัญชีม้า เวปพนันออนไลน์เครือข่าย กัน จอมพลัง มันส์ล่ะทีนี้!”
ทนายตั้มไม่ได้เปิดเผยรายชื่อดาราหรือพิธีกรที่กล่าวถึง และไม่มีการแสดงหลักฐานเส้นทางการเงินประกอบโพสต์ จึงยังไม่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาเรื่องบัญชีม้าและความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ได้
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ทนายตั้มโพสต์ข้อความว่า “ลาก่อนนะเพื่อน กูโดนอีก 5 ปี แต้มเก่า 1 ปี 4 ไม่พอฟ่ะ ลาก่อย!!” หลังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 พิพากษาจำคุก 5 ปี ในคดีเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน 400,000 บาทจากผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ต่อมาในวันเดียวกัน ทนายตั้มได้รับการประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ ก่อนโพสต์ภาพตัวเองพร้อมข้อความว่า “แต่ศาลให้ประกัน สงสัยท่านกลัวพวกมึงเหงา” และประกาศจัดรายการ Sittra Talk ตอนพิเศษ “เปิดใจเกือบเข้าซังเต” เวลา 20.00 น.
ก่อนหน้านี้ ทนายตั้มเคยยื่นเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการใช้เงินบริจาคของมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวน ส่วนข้อกล่าวหาล่าสุดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ยังต้องรอหลักฐานและการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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