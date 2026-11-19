ผลชันสูตร พีธ พีระ เบื้องต้นพบ ‘ร่องรอยที่คอ’ เร่งตรวจหาสารพิษ เพื่อสรุปสาเหตุเสียชีวิต
เปิดผลชันสูตร พีธ พีระ เสียชีวิต ในวัย 47 ปี เบื้องต้นพบ ‘ร่องรอยที่คอ’ เร่งตรวจหาสารพิษอย่างละเอียด เพื่อสรุปสาเหตุที่แน่ชัด
จากกรณีการเสียชีวิตของ พีธ พีระ หรือ พีธ พีราวัชร์ อัศววชิรวิท อดีตสมาชิกวง พีซเมกเกอร์ (Peacemaker) ที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองภายในบ้านพักย่านปากเกร็ด นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา ด้วยวัยเพียง 47 ปี เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัว เพื่อนศิลปินร่วมวงการ รวมถึงแฟนเพลงที่ติดตามผลงานเป็นอย่างมาก
โดยเมื่อวานนี้ (18 พ.ย. 69) ทางครอบครัวได้มีการรับร่าง พีธ พีระ จากสถาบันนิติเวชไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ ศาลา 52 วันสะพานสูง จ.นนทุบรี ซึ่งมีเพื่อนพี่น้องศิลปินเดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพ และสวดพระอภิธรรมคืนแรกอย่างล้นหลาม
ล่าสุด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้เปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดัง พีธ พีระ อดีตสมาชิกวงพีซเมกเกอร์ ระบุว่า
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เผยผลตรวจเบื้องต้นกรณีการเสียชีวิตของ “พีท พีระ” พบร่องรอยบริเวณลำคอที่สอดคล้องกับพฤติการณ์ตามที่มีการรายงานข่าวก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ ยังต้องตรวจทางพิษวิทยาเพื่อวิเคราะห์หาสารที่อาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต พร้อมพิจารณาผลตรวจและพยานหลักฐานทั้งหมดประกอบกัน ก่อนสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
ยืนยันดำเนินการตามหลักวิชาการอย่างรอบคอบ เป็นกลาง และคำนึงถึงความถูกต้องของกระบวนการยุติธรรม”
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อ้างอิง : FB กระทรวงยุติธรรม