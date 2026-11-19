ปชน. ผิดหวังสภาฯ คว่ำร่าง พ.ร.บ.ฉบับ “ไอซ์ รักชนก” ทวงคำสัญญา ปฏิรูปประกันสังคม
พรรคประชาชน ผิดหวังหลังสภาฯ มีมติไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ. ฉบับ “ไอซ์ รักชนก” ทวงคำสัญญา ปฏิรูปประกันสังคม ช่วงหาเสียงหรือเป็นเพียงแค่ลมปาก
พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ภายหลังจากที่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม 5 ฉบับ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการ 4 ฉบับ และไม่รับหลักการ 1 ฉบับ ซึ่งเป็นของ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
พรรคประชาชน ระบุว่า สภาฯ คว่ำ พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับ ‘แก้ใหญ่’ ของพรรคประชาชน คำสัญญา ‘ปฏิรูปประกันสังคม’ ในช่วงเลือกตั้ง เป็นแค่ลมปาก?
ผลการลงมติในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา แม้จะมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับ ‘แก้เล็ก’ ของ สหัสวัต คุ้มคง (ปรับโครงสร้างการบริหารและธรรมาภิบาลของกองทุน) และร่างของ ธนพร วิจันทร์ (เชื่อมเงินสงเคราะห์ลาคลอดตามกฎหมายแรงงาน) ร่วมกับร่างของ ครม. และพรรคร่วมรัฐบาล โดยสภาฯ มีมติให้ใช้ร่างของ ครม. เป็นร่างหลักในการพิจารณา
แต่สิ่งที่น่าผิดหวังและชวนตั้งคำถามที่สุด คือการที่เสียงข้างมากของสภาฯ กลับลงมติ ‘คว่ำ’ ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมของ รักชนก ศรีนอก ซึ่งเป็นร่างฉบับ ‘แก้ใหญ่’ ของพรรคประชาชน เพื่อปฏิรูปโครงสร้างกองทุนประกันสังคมทั้งระบบ
ทั้งที่หากย้อนกลับไปในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ทุกพรรคการเมืองต่างประสานเสียงให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่าจะ ‘ปฏิรูปประกันสังคม’ อย่างจริงจัง ไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสและการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพแบบที่เป็นมาอีก
แกนนำรัฐบาลอย่างนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเพื่อไทย ต่างเคยพูดตรงกันบนเวทีดีเบตและการหาเสียงว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปกองทุนประกันสังคม นำมาบริหารจัดการโดยมืออาชีพ และปรับโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้แบบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อกอบกู้วิกฤตกองทุน และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่คนทำงาน
เพราะหากเงินออมของข้าราชการยังสามารถบริหารจัดการโดยมืออาชีพ มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเปิดเผยข้อมูลการลงทุนอย่างโปร่งใสได้ เงินของพี่น้องผู้ประกันตนกว่า 3 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดในประเทศ ก็สมควรได้รับมาตรฐานการบริหารจัดการระดับมืออาชีพแบบเดียวกัน
และในบรรดาร่างกฎหมายประกันสังคมทั้งหมดที่เข้าสู่สภาฯ ในวันนี้ ร่างฉบับแก้ใหญ่ของรักชนกได้เสนอการปฏิรูปโครงสร้างประกันสังคมไว้อย่างครอบคลุมมากที่สุด เช่น
ปรับโครงสร้างองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพแบบ กบข. โดยให้กองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เปิดทางให้ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและการลงทุนเข้ามาบริหารเงิน 3 ล้านล้านบาทอย่างคล่องตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนงอกเงยและบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
คืนอำนาจให้ตัวแทนคนจ่ายเงิน โดยกำหนดให้บอร์ดที่มาจากการเลือกตั้งของผู้ประกันตนและนายจ้าง เป็นผู้คัดเลือกและทำสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด (เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม) ด้วยเกณฑ์ความสามารถและความรับผิดรับชอบต่อเจ้าของเงิน
ปรับโครงสร้างสิทธิประโยชน์ให้เท่าทันโลก โดยกำหนดประเภทผู้ประกันตนใหม่เป็น ‘มีนายจ้าง’ และ ‘ไม่มีนายจ้าง’ เพื่อโอบรับแรงงานอิสระและไรเดอร์แพลตฟอร์ม พร้อมเปิดทางให้บอร์ดปรับปรุงสิทธิประโยชน์ 7 กรณีได้ทันทีตามสภาพเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องรอแก้ พ.ร.บ. ใหญ่
ข้อเสนอเหล่านี้คือหัวใจของการยกระดับกองทุนประกันสังคมสู่มืออาชีพตามที่ทุกพรรคเคยหาเสียงไว้ แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือทำจริง ร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเป็นร่างเดียวที่ถูก สส. ฝ่ายรัฐบาล ‘โหวตคว่ำ’ ปัดตกไปตั้งแต่วาระ 1 ในขณะที่ร่างของ ครม. ซึ่งสภาฯ รับเป็นร่างหลัก ในสาระสำคัญก็ยังไม่สะท้อนคำมั่นสัญญาเรื่องการปฏิรูปประกันสังคมอย่างเพียงพอ
คำถามตัวโตๆ ที่พี่น้องคนทำงานต้องร่วมกันส่งเสียงถามไปยังรัฐบาลและพรรคร่วมคือ คำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนว่าจะปฏิรูปประกันสังคมให้บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ หายไปไหนหมด?
หรือแท้จริงแล้ว คำสัญญาเหล่านั้นเป็นเพียง ‘ลมปาก’ เพื่อหวังคะแนนเสียง แต่เมื่อมีอำนาจอยู่ในมือ กลับยังคงเลือกแช่แข็งเงิน 3 ล้านล้านบาทไว้กับโครงสร้างเดิมๆ และผลประโยชน์ทางการเมืองต่อไป
พรรคประชาชนยืนยันจะเดินหน้าสู้ต่ออย่างเข้มข้นในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อดึงหลักการสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างกองทุนประกันสังคม ทั้งความโปร่งใส ลดค่าใช้จ่ายบริหาร และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนทำงาน กลับเข้ามาพิจารณาให้ได้มากที่สุด เพราะเงินก้อนนี้คือหยาดเหงื่อและอนาคตของคนทำงานทุกคน ไม่ใช่ของข้าราชการหรือนักการเมืองคนใด
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