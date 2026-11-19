เรือนจำคลองเปรม แจงแล้ว ‘แอนนา’ บอกถูกรุมทำร้าย หน้าบวม จนเครียดหนักคิดสั้น
เรือนจำคลองเปรม แจงแล้วหลัง ‘แอนนา’ บอกเพื่อนสนิทถูกรุมทำร้าย 3-1 ก่อนเครียดหนัก-ทำร้ายตัวเอง อ้างกินยาเกิดขนาด ล่าสุดปลอดภัยแล้ว
จากกรณี แอนนา ทีวีพูล หรือ “วรินทร วัตรสังข์” อดีตอินฟลูฯ คนดัง ถูกคุมขังในเรือนจำจากคดีฉ้อโกงประชาชนกรณีกล่องสุ่มทองทิพย์ที่เคยอ้างว่าพนักงานส่งทองทำรถล้ม
หลังจากถุกควบคุมตัวในเรือนจำ จู่ ๆ เฟิร์น วรรณภา คนสนิท ซึ่งคอยส่งเงินและดูแลช่วยเหลือแอนนารวมถึงแม่ของแอนนาเป็นประจำ ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะไปเยี่ยมแอนนาพร้อมกับแม่ของแอนนา และคุณโบกัส แต่เจ้าหน้าที่เรือนจำแจ้งว่าแอนนาถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนื่องจากได้รับบาดเจ็บ
เฟิร์นได้ลงคลิปชี้แจงอีกครั้งหลังทราบข้อมูลจากโบกัส เผยว่า แอนนาถูกรุมทำร้ายจริงและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
ล่าสุด คุณโบกัส อดีตนักข่าวทีวีพูล เพื่อนของแอนนา ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการลุยชนข่าว หลังเข้าเยี่ยมที่เรือนจำกลางคลองเปรม แดน 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน (ซึ่งเป็นรอบเยี่ยมตามกฎเฉพาะวันอังคารและศุกร์สำหรับนักโทษชั้นดี) ทราบว่าแอนนาอยู่โรงพยาบาลจึงได้เดินทางไปพบที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์
เขาสังเกตผ่านกระจกพบว่า ใบหน้าของแอนนามีอาการบวม แขนและขาบวม โดยเฉพาะแขนข้างขวาที่แอนนายกให้ดูว่าบวมขึ้นมา คาดว่าถูกทำร้ายบริเวณศีรษะและแขน ด้านสภาพจิตใจในวันเข้าเยี่ยม แอนนามีสติและสามารถพูดคุยเล่าเหตุการณ์ได้ชัดเจน
คุณโบกัส เล่าว่า แอนนาถูกคุมขังอยู่ในหอนอนกลุ่มผู้ต้องขัง LGBTQ ในช่วงก่อนเกิดเหตุ มีเพื่อนผู้ต้องขังในหอนอน LGBTQ เกิดมีปากเสียงและทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกัน แอนนาซึ่งนอนอยู่ที่เตียงของตนเองเห็นเหตุการณ์จึงลุกเข้าไปห้าม
ระหว่างเข้าห้าม แอนนาถูกลูกหลง ส่วนอีกฝ่ายเข้าใจผิดคิดว่าแอนนาเข้าไปร่วมทำร้ายหรือผสมโรงด้วย หลังทั้งสองฝ่ายแยกย้าย แอนนากลับไปนอนที่เตียงตามปกติ แต่ปรากฏว่าเพื่อนร่วมห้องนอนประมาณ 3 คน บุกเข้ามารุมทำร้ายถึงที่นอนจนได้รับบาดเจ็บและต้องนำส่งโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์
ด้านคุณแม่ของแอนนาเตรียมเดินทางเข้าเยี่ยมอีกครั้งเพื่อติดตามอาการ และเรียกร้องขอความเป็นธรรม อยากให้มีความชัดเจนว่าใครเป็นผู้กระทำความผิด
ขณะที่ เรือนจำกลางคลองเปรมออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 19:30 น.
ในแดน 1 มีผู้ต้องขังข้ามเพศก่อเหตุทะเลาะวิวาทรวม 5 คน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวแอนนา พร้อมด้วยผู้ต้องขังอีก 2 คน (รวมเป็น 3 คน) ไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์
ทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวแอนนากลับมายังเรือนจำในวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ต่อมาในวันที่ 17 พ.ย. แอนนามีภาวะเครียด พยายามทำร้ายตัวเองและคิดสั้น อ้างว่าได้กินยาเกินขนาด เรือนจำจึงได้ทำบันทึกส่งตัวแอนนากลับไปยังสถานพยาบาลและโรงพยาบาลราชทัณฑ์อีกครั้งเพื่อล้างท้อง ซึ่งผลการตรวจล้างท้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมหรือตัวยาใด ๆ เบื้องต้นแพทย์ระบุอาการปลอดภัย และมีกำหนดส่งตัวแอนนากลับเข้าเรือนจำในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569
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