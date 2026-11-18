เกิดอะไรขึ้น? ผู้โดยสารแน่น MRT เพชรบุรี ช่วงเย็น เจ้าหน้าที่ต้องกั้นแถวทยอยลงสถานี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 18.00 น. บรรยากาศที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เพชรบุรี พบผู้โดยสารจำนวนมากยืนต่อแถวรอเข้าสู่พื้นที่ชานชาลา จนเกิดความหนาแน่นบริเวณทางเข้าสถานี
เจ้าหน้าที่ต้องจัดระเบียบแถวและกั้นทางเข้าเป็นระยะ เพื่อทยอยให้ผู้โดยสารลงไปใช้บริการ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานี ระบุว่า รถไฟฟ้าไม่ได้เกิดเหตุขัดข้องแต่อย่างใด
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ความหนาแน่นดังกล่าวเป็นสถานการณ์ปกติในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
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