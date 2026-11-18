ส่งใจช่วย “ฟิโอน่า” ฮิปโปชื่อดัง เผลอกลืนหมวกไหมพรม ต้องติดตามอาการใกล้ชิด
ส่งใจช่วย “ฟิโอน่า” ฮิปโปโปเตมัสชื่อดังของสหรัฐฯ เผลอกลืนหมวกไหมพรม สวนสัตว์สั่งงดโชว์ตัว ต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
สวนสัตว์ซินซินเนติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์ระบุว่า “ฟิโอน่า” ฮิปโปขวัญใจมหาชนที่โด่งดังระดับโลก กำลังอยู่ในความดูแลของทีมสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด หลังจากเกิดอุบัติเหตุกลืนหมวกไหมพรมที่ตกลงไปในส่วนจัดแสดง โดยเบื้องต้นสัตวแพทย์ได้ให้น้ำเกลือและทำการสวนทวารเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นระบบขับถ่ายและช่วยให้เธอขับถ่ายเอาหมวกใบดังกล่าวออกมาให้ได้
มิเชลล์ เคอร์ลีย์ โฆษกสวนสัตว์เผยผ่านแถลงการณ์ถึงสำนักข่าว Axios ว่า อุบัติเหตุนี้เกิดจากนักท่องเที่ยวโยนหมวกขึ้นไป ก่อนที่พัดลมเพดานจะปัดกระเด็นลอดช่องเล็กๆ เหนือกระจกเข้าไปในพื้นที่สัตว์ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่ต่อให้พยายามทำอีกก็คงไม่ได้ โดยขณะนี้ฟิโอน่าต้องงดโชว์ตัวชั่วคราวเพื่อให้ทีมแพทย์เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสุขภาพจะกลับมาปกติ
สำหรับฟิโอน่า โด่งดังจากเรื่องราวการเอาชีวิตรอดหลังคลอดก่อนกำหนด 6 สัปดาห์เมื่อเดือนมกราคม 2560 หรือเกือบ 10 ปีก่อน ตอนแรกเกิดเธอไม่สามารถยืนได้และมีน้ำหนักเพียง 29 ปอนด์ ซึ่งเบากว่าเกณฑ์ต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ถึง 25 ปอนด์ แต่เธอก็รอดมาได้จนเป็นแรงบันดาลใจในการทำหนังสือ เบียร์ เสื้อผ้า และไอศกรีม แถมยังเคยโผล่เข้ากล้องใต้น้ำตอนมีคนมาขอแต่งงานด้วย
ล่าสุดหลังทราบข่าวอาการป่วย สวนสัตว์หลายแห่งได้ติดต่อมาแสดงความห่วงใย โดยเฉพาะ “ทิโมธี” ฮิปโปโปเตมัสจากสวนสัตว์ซานอันโตนิโอ ที่โพสต์อินสตาแกรมส่งความรักจากเท็กซัสถึงฮิปโปที่สวยที่สุดในโลก พร้อมระบุว่ารู้ว่าเธอมีทีมดูแลที่ยอดเยี่ยมคอยดูแลอยู่ และหวังให้เธอได้รับการรักษาจนกลับมาร่าเริงเหมือนเดิมได้ในเร็ววันนี้
ทั้งนี้ ทางสวนสัตว์ซินซินเนติยืนยันว่าจะคอยอัปเดตอาการของฟิโอน่าให้แฟนคลับทราบเป็นระยะผ่านทางโซเชียลมีเดีย พร้อมฝากประกาศเตือนให้นักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังเมื่ออยู่ใกล้บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ ดูแลทรัพย์สินของตนเองให้ดี และหากมีสิ่งของใดตกลงไปในพื้นที่จัดแสดง ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ให้ทราบในทันที
ที่มา: The Guardian
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