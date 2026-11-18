สบู่เบนเนท แถลงคืบหน้า ถอดภาพ บุ๋ม ปนัดดา ออกจากสื่อโฆษณา-บรรจุภัณฑ์
สบู่เบนเนท แถลงความคืบหน้า ถอดภาพ บุ๋ม ปนัดดา ออกจากสื่อโฆษณา และบรรจุภัณฑ์ ยันอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Bennett โพสต์จดหมายแถลงการณ์ความคืบหน้าการถอดภาพ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ออกจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และตัวผลิตภัณฑ์ สบู่เบนเนท จากกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดปมเส้นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี โดยการหน้านี้ได้มีการประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์ไปแล้ว ตามที่ได้รายงานไป
แถลงการณ์ฉบับล่าสุด จาก สบู่เบนเนท ระบุว่า “บริษัท พาภิญโญ กรุ๊ป จำกัด
เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการถอดภาพคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ออกจากบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท พาภิญโญ กรุ๊ป จำกัด ขอแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการถอดภาพคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ออกจากบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง โดยขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในส่วนของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ (TV) สื่อวิทยุ (Radio) และสื่อออนไลน์ (Online)
สำหรับสื่อโฆษณานอกบ้าน (OOH) สื่อบนรถโดยสารประจำทาง (Transit) และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ยังอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการผลิต การติดตั้ง และการกระจายสินค้าที่ได้ส่งถึงช่องทางจำหน่ายไปแล้ว จึงอาจยังพบเห็นภาพดังกล่าวในบางพื้นที่และบนสินค้าที่ยังคงวางจำหน่าย
บริษัทฯ ขอยืนยันว่า มิได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และกำลังเร่งดำเนินการถอดถอนและปรับเปลี่ยนสื่อทุกประเภท โดยตั้งเป้าหมายให้การดำเนินการในส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ สินค้าที่กระจายสู่ท้องตลาดไปก่อนหน้านี้อาจยังคงวางจำหน่ายจนกว่าสินค้าคงเหลือจะหมดไปตามกระบวนการปกติ
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้บริโภคทุกท่านสำหรับความเข้าใจและความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สบู่เบนเนท พร้อมขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกและความกังวลใจที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอน้อมรับทุกความคิดเห็นและจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ”
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อ้างอิงจาก : FB Bennett