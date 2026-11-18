สุดอาลัย นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ จากไปกะทันหัน ปั๊มหัวใจยื้อชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์
วงการนางงามเศร้า ‘เบิร์ด นวพร กันทิยะ’ รองอันดับ 2 นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ ปี 2561 เสียชีวิต แม่เล่านาทีเจอในห้องนอน กู้ภัยปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผล
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ทำเนียบนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปของ นวพร กันทิยะ หรือ เบิร์ด ผู้ครองตำแหน่งรองอันดับ 2 นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ ประจำปี 2561 ทางเพจได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวกันทิยะและผู้เป็นที่รักทุกคนให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งนี้
แม่ของ เบิร์ด นวพร เปิดเผยถึงเหตุการณ์ก่อนเสียชีวิตว่า เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 07.00 น. ลูกตื่นขึ้นมารับประทานอาหารตามปกติ แต่บอกว่ารู้สึกเหมือนจะไม่สบาย เธอจึงบอกให้รีบรับประทานอาหารเพื่อจะได้ไปตรวจที่โรงพยาบาล ต่อมาครอบครัวเข้าไปพบตัวในห้องนอนจึงรีบแจ้งกู้ภัยและขอรถพยาบาลฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่พยายามเข้าช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผล
ขณะนี้ทางครอบครัวกำลังอยู่ระหว่างรอผลการชันสูตรศพอย่างละเอียด
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศล ทางครอบครัวจะจัดขึ้น ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2569 มีรายละเอียดดังนี้
- วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2569 : พิธีสวดพระอภิธรรม
- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 : พิธีฌาปนกิจ
ที่มาข้อมูล : ทำเนียบนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ และ เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น
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