รถไฟสายสีแดง ขยายตั๋วเหมา 40 บาท ถึงสิ้นปี 70 หรือใช้ตั๋วร่วม 17-45 บาท
คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด รฟท. มีมติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ให้ขยายมาตรการค่าโดยสารเหมาจ่ายรายวันของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงออกไปอีก 13 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570 หลังมาตรการเดิมมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้
อัตราค่าโดยสารยังคงเดิม บุคคลทั่วไปจ่ายสูงสุดไม่เกิน 40 บาทต่อวัน ส่วนนักเรียนและนักศึกษาที่ใช้บัตรตามประเภทและเงื่อนไขของสิทธิ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 30 บาทต่อวัน เดินทางสายสีแดงได้ไม่จำกัดเที่ยวภายในวันใช้สิทธิ ทั้งเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต และสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–ตลิ่งชัน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
หากเดินทางไม่มากจนค่าโดยสารรวมต่ำกว่าเพดาน ผู้โดยสารจ่ายตามค่าโดยสารจริง ส่วนผู้ที่เดินทางหลายเที่ยวจนยอดเกินเพดาน ระบบของมาตรการเดิมจะเรียกเก็บค่าโดยสารก่อน แล้วคืนเงินส่วนที่เกินให้ภายหลังตามเงื่อนไข ไม่ได้หยุดเรียกเก็บทันทีเมื่อยอดแตะ 40 หรือ 30 บาท
มาตรการนี้เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 โดยในช่วงแรกครอบคลุมการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงร่วมกับสายสีม่วง ผู้โดยสารต้องใช้บัตร EMV Contactless ใบเดียวกันในการเดินทางเพื่อคำนวณเพดานรายวัน ทั้งนี้ บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตทั่วไปไม่ได้ให้สิทธินักเรียน–นักศึกษาสูงสุด 30 บาทโดยอัตโนมัติ ผู้โดยสารต้องใช้บัตร EMV ประเภทนักเรียน–นักศึกษาที่รองรับสิทธิดังกล่าว
สำหรับเดือนธันวาคม 2569 รฟท. ระบุว่าผู้โดยสารสายสีแดงที่ใช้บัตร EMV Contactless ยังใช้มาตรการเหมาจ่ายรายวันได้ตามเงื่อนไขเดิม ส่วนการขยายมาตรการของสายสีม่วงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามประกาศจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบแยกต่างหาก
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ผู้โดยสารที่ต้องการใช้สิทธิตามมาตรการจะต้องลงทะเบียนบัตร EMV ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และเลือกใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างมาตรการเหมาจ่ายรายวันของสายสีแดงกับมาตรการค่าโดยสารร่วม 17–45 บาท โดยรายละเอียดการลงทะเบียนและการเลือกสิทธิจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานเกี่ยวข้องประกาศ
มาตรการค่าโดยสารร่วมได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 กำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน 17 บาท ไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อเปลี่ยนสายตามเงื่อนไข และกำหนดค่าโดยสารสุทธิสูงสุดไม่เกิน 45 บาทต่อเที่ยว สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่เข้าร่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนโครงการในความรับผิดชอบของ รฟท. ที่เกี่ยวข้องคือสายสีแดงและแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
สิทธิค่าโดยสารร่วมนี้กำหนดให้ผู้รับสิทธิเป็นคนไทยและใช้บัตร EMV Contactless ที่ลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง ผู้โดยสารจะถูกเรียกเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติก่อน หากเข้าเงื่อนไขและยอดเกินเพดาน รัฐจะคืนส่วนต่างให้ภายหลัง สำหรับการรองรับบัตร Rabbit ยังต้องรอข้อสรุปและประกาศวิธีใช้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคมจะนำมติขยายมาตรการสายสีแดงของบอร์ด รฟท. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อ ขณะที่ขั้นตอนลงทะเบียนและเงื่อนไขใช้งานสำหรับปี 2570 ยังต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนผู้โดยสารดำเนินการ
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