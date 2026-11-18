สรุปผลบอล 7 สี 18 พ.ย. 69 เฉพาะสาย 1-4 อัสสัมชัญธนบุรีถล่ม 7-1 เช็ก 4 ทีมเข้ารอบ 16 ทีม
สรุปผลบอล 7 สี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 รอบสี่ หรือรอบ 32 ทีมสุดท้าย สาย 1-4 ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนามหญ้าเทียม) ได้โรงเรียนผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายครบแล้ว ได้แก่ อัสสัมชัญธนบุรี ขัติยะวงษา อัสสัมชัญ และภัทรบพิตร โดยทั้ง 4 ทีมเตรียมลงสนามพบกันเองในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้
คู่แรก สาย 1 อัสสัมชัญธนบุรีโชว์ฟอร์มถล่มร่มไทรวิทยา 7-1 ผ่านเข้ารอบอย่างเด็ดขาด ขณะที่สาย 2 ขัติยะวงษาต้องลุ้นถึงการดวลจุดโทษ หลังเสมอทหารอากาศอนุสรณ์ 3-3 ในเวลาแข่งขัน ก่อนขัติยะวงษายิงจุดโทษชนะ 3-2 คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบต่อไป
ด้านสาย 3 อัสสัมชัญเอาชนะกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 6-1 ส่วนสาย 4 ภัทรบพิตรจากจังหวัดบุรีรัมย์เอาชนะกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 7-1 ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายเช่นกัน
สรุปผลฟุตบอล 7 สี 2569 รอบ 32 ทีม สาย 1-4
- สาย 1: อัสสัมชัญธนบุรี 7-1 ร่มไทรวิทยา (อัสสัมชัญธนบุรี เข้ารอบ)
- สาย 2: ขัติยะวงษา 3-3 ทหารอากาศอนุสรณ์ (ขัติยะวงษา ชนะจุดโทษ 3-2 เข้ารอบ)
- สาย 3: อัสสัมชัญ 6-1 กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (อัสสัมชัญ เข้ารอบ)
- สาย 4: ภัทรบพิตร 7-1 กีฬาเทศบาลนครนครปฐม (ภัทรบพิตร เข้ารอบ)
ผลการแข่งขันทำให้ทั้ง 4 โรงเรียนได้รับสิทธิ์เป็น ทีมวาง A ในฟุตบอล 7HD ปี 2570 โดยสามารถเริ่มแข่งขันตั้งแต่รอบ 128 ทีมสุดท้าย ไม่ต้องลงเล่นรอบก่อนหน้านั้น
ส่วนร่มไทรวิทยา ทหารอากาศอนุสรณ์ กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และกีฬาเทศบาลนครนครปฐม แม้จะตกรอบในปีนี้ แต่ยังได้สิทธิ์เป็น ทีมวาง B ในการแข่งขันปี 2570 โดยเริ่มลงสนามตั้งแต่รอบ 256 ทีมสุดท้าย
โปรแกรมฟุตบอล 7 สี รอบ 16 ทีมสุดท้าย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569
- อัสสัมชัญธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) พบ ขัติยะวงษา (ร้อยเอ็ด)
- อัสสัมชัญ (กรุงเทพมหานคร) พบ ภัทรบพิตร (บุรีรัมย์)
ทั้งสองคู่มีกำหนดแข่งขันวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 โดยรอผู้จัดยืนยันสนามและเวลาแข่งขันอย่างเป็นทางการ
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