เรือด่วนเจ้าพระยา ลดค่าโดยสาร 1 บาททุกประเภท เริ่ม 20 พ.ย. 69 หลังดีเซลถูกลง
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ประกาศลดค่าโดยสารเรือโดยสารทั้ง 4 ประเภทลงอัตราละ 1 บาท มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลง โดยเรือธงส้มจะมีค่าโดยสาร 18 บาท เรือธงเหลือง 23 บาท และเรือธงแดงปรับอากาศ 32 บาท ส่วนเรือธงเขียวเหลืองปรับลดราคาทั้ง 3 ช่วงเส้นทาง
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันดีเซลที่บริษัทใช้อ้างอิงปรับลดลงมาอยู่ที่ 40.84 บาทต่อลิตร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน จึงตัดสินใจลดค่าโดยสารเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง
อัตราค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาใหม่ เริ่ม 20 พฤศจิกายน 2569 มีรายละเอียดดังนี้
- เรือธงส้ม เส้นทางนนทบุรีถึงวัดราชสิงขร ราคาเดิม 19 บาท ลดเหลือ 18 บาท
- เรือธงเหลือง เส้นทางนนทบุรีถึงสาทร ราคาเดิม 24 บาท ลดเหลือ 23 บาท
- เรือธงแดงปรับอากาศ เส้นทางนนทบุรีถึงสาทร ราคาเดิม 33 บาท ลดเหลือ 32 บาท
- เรือธงเขียวเหลือง เส้นทางปากเกร็ดถึงนนทบุรี ราคาเดิม 17 บาท ลดเหลือ 16 บาท
- เรือธงเขียวเหลือง เส้นทางนนทบุรีถึงสาทร ราคาเดิม 24 บาท ลดเหลือ 23 บาท
- เรือธงเขียวเหลือง เส้นทางปากเกร็ดถึงสาทร ราคาเดิม 36 บาท ลดเหลือ 35 บาท
เรือธงส้มและธงเหลืองคิดค่าโดยสารราคาเดียวตลอดเส้นทางตามที่ประกาศ ส่วนเรือธงเขียวเหลืองมีอัตราแตกต่างกันตามช่วงการเดินทาง โดยผู้โดยสารที่ใช้บริการจากปากเกร็ดถึงสาทรจะจ่าย 35 บาท จากเดิม 36 บาท
การลดราคาครั้งนี้ทำให้ค่าโดยสารทั้ง 4 ประเภทกลับไปเท่ากับอัตราก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทปรับขึ้นค่าโดยสารอัตราละ 1 บาท หลังราคาดีเซลเพิ่มขึ้นเป็น 41.49 บาทต่อลิตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน ส่งผลให้ค่าโดยสารในอัตราที่สูงขึ้นมีผลใช้เป็นเวลา 46 วัน ก่อนปรับลดกลับมาในวันที่ 20 พฤศจิกายน
นาวาตรีเจริญพรระบุเพิ่มเติมว่า หากราคาน้ำมันปรับลดลงอีก บริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารต่อไป
ทั้งนี้ ค่าโดยสารใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ส่วนวันที่ 18 และ 19 พฤศจิกายนยังเป็นอัตราเดิม ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตารางเดินเรือและเส้นทางให้บริการผ่านเว็บไซต์ เรือด่วนเจ้าพระยา เพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา หรือ LINE Official Account @cpxcare
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับค่าโดยสารขึ้นอีก 1 บาท เริ่ม 5 ต.ค. หลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
- เรือด่วนเจ้าพระยา แจ้งปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง 1 บาท มีผล 20 มิ.ย.นี้
- เรือด่วนเจ้าพระยา ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท มีผลตั้งแต่ 25 พ.ค.นี้เป็นต้นไป