ลมหนาวมาแล้ว! เย็นระลอกใหม่ 18-22 พ.ย. 69 อีสานลด 2-4 องศา ใต้ระวังฝนหนักมาก
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องอากาศเย็นลงและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 7 เมื่อเวลา 05.00 น. วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2569 แจ้งว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน ในช่วงเดียวกัน ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้น หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
สาเหตุมาจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนกับทะเลจีนใต้ ขณะเดียวกันมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น กรมฯ อธิบายไว้ตั้งแต่ประกาศฉบับแรกซึ่งออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
ประกาศฉบับล่าสุดคาดว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเย็นลงมากที่สุด อุณหภูมิลดลงราว 2-4 องศาเซลเซียส ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล อุณหภูมิลดลงราว 1-3 องศาเซลเซียส ช่วงแรกไทยตอนบนอาจมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งก่อน จากนั้นอากาศจะเย็นลงและมีลมแรง
พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วันที่กรมฯ ออกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ให้ภาพที่ชัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน ภาคอีสานมีอุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส บนยอดภู 10-16 องศาเซลเซียส ภาคเหนือช่วงวันที่ 20-23 พฤศจิกายน ต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส บนยอดดอย 9-13 องศาเซลเซียส ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
ฝั่งภาคใต้ ประกาศฉบับที่ 7 ระบุพื้นที่เสี่ยงแยกรายวันไว้ดังนี้ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน ฝนตกหนักบางแห่งที่นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วันที่ 20 พฤศจิกายน ฝนตกหนักถึงหนักมากที่พัทลุง สงขลา ปัตตานี ส่วนนครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส ตรัง สตูล ฝนตกหนัก
วันที่ 21 พฤศจิกายน พื้นที่ฝนหนักถึงหนักมากขยับขึ้นไปที่นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ขณะที่ชุมพร สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง สตูล ฝนตกหนัก วันที่ 22 พฤศจิกายน ฝนหนักถึงหนักมากย้ายไปอยู่ที่สุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราช ส่วนประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ฝนตกหนัก
กรมฯ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ระวังฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องหลายวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง หรือดินโคลนถล่ม พื้นที่ลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา รวมถึงพื้นที่ใกล้ทางน้ำต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
คลื่นลมทะเลทั้งสองฝั่งมีกำลังแรงขึ้นเช่นกัน อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงราว 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 3 เมตร กรมฯ แนะนำให้เรือเล็กในอ่าวไทยตอนล่างงดออกจากฝั่ง ชาวเรือควรเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
หลังพ้นช่วงนี้ไป วันที่ 23-24 พฤศจิกายน อุณหภูมิในไทยตอนบนจะค่อย ๆ สูงขึ้น แต่ช่วงเช้ายังเย็นอยู่ ภาคใต้ฝนลดลง แต่บางแห่งยังมีฝนหนัก ประชาชนติดตามประกาศฉบับใหม่ได้ที่เว็บไซต์ tmd.go.th หรือสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง เกษตรกรควรเตรียมดูแลพืชผลกับสัตว์เลี้ยงให้พร้อมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป
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