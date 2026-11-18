ไฟไหม้ป่าตอง รัฐจ่ายเยียวยาแล้ว 10 ครอบครัว สั่งสอบต่อเติมอาคาร-ตู้น้ำมัน
รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต แล้ว 10 จากทั้งหมด 11 ราย รวมเป็นเงิน 428,400 บาท นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้านี้ หลังเพลิงไหม้ร้านเช่ารถจักรยานยนต์กลางป่าตองเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2569
เงินก้อนนี้จ่ายตามหลักเกณฑ์เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2569 ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ติดตาม จังหวัดภูเก็ตจ่ายค่าจัดการศพให้ทายาทรายละ 35,700 บาท หากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัว ทายาทจะได้ค่าสงเคราะห์เพิ่มอีก 35,700 บาท รวมสูงสุด 71,400 บาทต่อราย
ในเหตุครั้งนี้มีหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต 2 ราย ยอดที่จ่ายไปแล้วจึงเท่ากับค่าจัดการศพ 10 ราย บวกค่าสงเคราะห์ 2 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่ 11 ยังไม่ได้รับเงิน ตามคำชี้แจงของรองโฆษกฯ ญาติกำลังเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นมารับร่างและยื่นเอกสาร จังหวัดจะเร่งจ่ายเงินทันทีที่ญาติมาถึง
ด้านไทยรัฐออนไลน์รายงานในช่วงบ่ายวันที่ 18 พ.ย. ว่า มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนำร่างผู้เสียชีวิต 2 รายสุดท้ายกลับไปยังจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานีแล้ว ทำให้ส่งร่างกลับภูมิลำเนาครบทั้ง 11 ราย ผู้เสียชีวิตเป็นคนต่างจังหวัด 9 ราย และคนภูเก็ต 2 ราย
นอกจากเงินจากรัฐ ครอบครัวผู้สูญเสียยังได้รับเงินบริจาค หนังสือพิมพ์แนวหน้ารายงานว่า ผู้ไม่ประสงค์ออกนามมอบให้รายละ 10,000 บาท มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตมอบรายละ 25,000 บาท ส่วนมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์มอบรวมอีก 100,000 บาท เจ้าของอาคารให้ข้อมูลกับไทยรัฐออนไลน์ว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างของตน จะร่วมกับมูลนิธินำร่างกลับบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะช่วยค่าทำศพด้วย แต่ยังไม่ได้สรุปตัวเลข
เพลิงเริ่มลุกไหม้เวลาประมาณ 03.16 น. ที่อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น บนถนนผังเมืองสาย ก ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ชั้นล่างเป็นร้านขายและให้เช่ารถจักรยานยนต์ ชั้นบนเป็นห้องพักที่พนักงานบางส่วนอาศัยอยู่ ภายในร้านมีรถจอดอยู่กว่า 100 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟจึงลามเร็วและเกิดควันหนา ก่อนลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงรวม 5 คูหา เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงได้ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่คาดว่าสำลักควัน รายงานของเทศบาลเมืองป่าตองระบุผู้บาดเจ็บ 18 ราย ขณะที่บางสำนักรายงานตัวเลขสูงถึง 36 ราย
ฝ่ายรัฐบาลกำชับให้สำรวจความเสียหายและเยียวยาทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ครบตามสิทธิ พร้อมสั่งตรวจสอบการต่อเติมอาคารและการติดตั้งตู้เติมน้ำมันของร้านอย่างละเอียด หากพบว่าผิดกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด ก่อนหน้านี้ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่และชี้ว่าการตรวจสอบเบื้องต้นพบการต่อเติมอาคาร รวมถึงตู้เติมน้ำมันที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย
วันที่ 17 พ.ย. เทศบาลเมืองป่าตอง เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กลับเข้าตรวจที่เกิดเหตุอีกครั้ง เก็บหลักฐานจากหม้อแปลงไฟฟ้าหน้าอาคาร ซากตู้เติมน้ำมัน และสายไฟภายใน ผลตรวจทางห้องแล็บจะใช้เวลา 3 ถึง 5 วัน ตำรวจ สภ.ป่าตอง สอบปากคำพยานแล้ว 10 ปาก เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าคดีอาจเข้าข่ายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ขณะนี้ยังไม่มีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
สาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่มีข้อสรุป ฝ่ายท้องถิ่นตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เสาไฟฟ้าหน้าร้าน แล้วสะเก็ดไฟตกใส่รถที่จอดอยู่ด้านล่าง เทศบาลสั่งระงับการใช้อาคารแล้ว 4 คูหา จะตรวจเอกสารการก่อสร้าง ใบอนุญาตใช้อาคาร และประวัติการดัดแปลง อาคารนี้มีอายุกว่า 20 ปี ชั้น 2 ถึง 5 มีห้องราว 19 ห้อง เทศบาลยังเตรียมสำรวจถังน้ำมันลักษณะเดียวกันในย่านป่าตอง หลังพบอีกหลายจุดในละแวกเดียวกัน
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