ดูบอลสด ฟุตบอล 7 สี วันนี้ 19 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดรอบ 32 ทีม ดูฟรีช่องไหน เช็กที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอล 7 สี วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2569 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 เดินหน้าสู่วันที่สองของรอบ 32 ทีมสุดท้าย มีโปรแกรมลงสนามอีก 8 คู่ เริ่มแข่งขันเวลา 08.30 น. โดยแฟนฟุตบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟรีผ่านช่องทางออนไลน์ของช่อง 7HD ทั้งเว็บไซต์ CH7ON, YouTube และ Facebook
การแข่งขันวันนี้มีโรงเรียนชื่อดังลงสนามหลายทีม นำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท แชมป์เก่าปี 2568 ที่จะพบกับวัดสุทธิวราราม ขณะที่พุทธิรังสีพิบูล ภายใต้การคุมทีมของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ พบศีขรภูมิพิสัย รวมถึงเกมระหว่างวิชูทิศกับสวนกุหลาบวิทยาลัย
ฟุตบอล 7 สี รอบ 32 ทีมสุดท้าย ใช้ระบบแพ้คัดออก แข่งขันครึ่งละ 25 นาที รวม 50 นาที หากเสมอกันจะยิงจุดโทษตัดสินทันที โดยทีมที่ชนะทั้ง 8 คู่ในวันนี้จะผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ร่วมกับ 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากการแข่งขันวันที่ 18 พฤศจิกายน
ดูบอลสด ฟุตบอล 7 สี วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2569 ช่องทางถ่ายทอดสด
แฟนบอลสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอล 7HD 2026 รอบ 32 ทีมสุดท้ายได้ฟรีผ่านช่องทางต่อไปนี้
- CH7ON: คลิกดูบอลสด ฟุตบอล 7 สี 2569
- เว็บไซต์ช่อง 7HD: หน้ารวมลิงก์ถ่ายทอดสด แยกตามสนาม
- YouTube: ช่อง Ch7HD
- Facebook: เพจ Ch7HD และ Ch7HD Sports
- TikTok: บัญชี Ch7HD Sports
สำหรับผู้ชมผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถเข้าเว็บไซต์ CH7ON หรือรับชมผ่านแอปพลิเคชัน CH7ON ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การแข่งขันวันที่ 19 พฤศจิกายนมีการถ่ายทอดสดแยกตามสนาม ผู้ชมควรเลือกสนามและคู่แข่งขันที่ต้องการรับชมจากหน้าถ่ายทอดสดของผู้จัด
ตารางแข่งฟุตบอล 7 สี วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2569 รอบ 32 ทีม
โปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด 8 คู่ ประกอบด้วย
- วิชูทิศ พบ สวนกุหลาบวิทยาลัย
- พระแม่มารีสาทร พบ สุรวิทยาคาร
- บางลายพิทยาคม พบ สุรศักดิ์มนตรี
- วัดสุทธิวราราม พบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
- เทพศิรินทร์ พบ หัวถนนวิทยา
- กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ พบ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
- พุทธิรังสีพิบูล พบ ศีขรภูมิพิสัย
- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร พบ กันทรารมณ์
เวลาเริ่มการแข่งขัน: 08.30 น.
สนามแข่งขัน: สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสนามเทพหัสดิน โดยมีสนามจินดารักษ์เป็นสนามสำรองตามแผนการแข่งขัน
สำหรับเวลาเตะแยกรายคู่และสนามที่ใช้แข่งขันแต่ละคู่ สามารถตรวจสอบได้จาก โปรแกรมฟุตบอล 7HD 2026 ของช่อง 7HD เพื่อเลือกรับชมถ่ายทอดสดให้ตรงกับการแข่งขัน
โปรแกรมฟุตบอล 7 สี รอบ 16 ทีมสุดท้าย แข่งวันไหน?
หลังจบรอบ 32 ทีมสุดท้าย วันที่ 19 พฤศจิกายน จะได้โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 16 ทีม ก่อนแข่งขันรอบต่อไปตามกำหนดการดังนี้
- 20-21 พฤศจิกายน 2569: รอบ 16 ทีมสุดท้าย
- 30 พฤศจิกายน 2569: รอบ 8 ทีมสุดท้าย
- 2 ธันวาคม 2569: รอบรองชนะเลิศ
- 6 ธันวาคม 2569: รอบชิงอันดับ 3 และรอบชิงชนะเลิศ ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
ผู้ชมสามารถติดตามการแข่งขันและผลบอลสดทุกคู่ผ่านช่องทางของ Ch7HD พร้อมตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2026
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