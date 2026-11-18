ภาพแรก ‘แอร์มีนา’ ถึงไทยแล้ว ปัดตอบสื่อ-ขึ้นรถกลับทันที ตร.จ่อเรียกให้ปากคำ
แอร์มีนา ถึงไทยแล้ว สวมแมสก์-ปัดตอบสื่อ ก่อนเดินขึ้นรถกลับทันที หลังอัยการออสเตรเลียมีคำสั่งถอนฟ้องทุกข้อกล่าวหา เตรียมให้ข้อมูลตำรวจในฐานะพยาน
ความคืบหน้ากรณี แอร์มีนา (นางสาวมีนา) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจับกุมตัวที่สนามบินเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย จากการหิ้วถุงผ้าที่บรรจุยาเสพติดเข้าประเทศ ในข้อหานำเข้ายาเสพติดควบคุมในปริมาณเพื่อการค้า และครอบครองยาเสพติดควบคุมในปริมาณเพื่อการค้า ส่งผลให้ถูกควบคุมตัวในระหว่างการสอบสวนนาน 5 เดือน
กระทั่งอัยการของออสเตรเลียได้มีคำสั่งถอนฟ้อง เธอได้รับการปล่อยตัวและซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว เนื่องจากสถานะถือเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ต้องถูกคุมตัวแล้ว มีรายงานว่าเธอเดินทางออกจากสนามบินเมลเบิร์นเมื่อเวลา 01:58 น. ของคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่เวลา 15:30 น. วันนี้
มีรายงานว่าหลังแอร์มีนาเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด , เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะเข้ารับตัวเพื่อนำไปสอบปากคำเบื้องต้น โดยมีประเด็นสำคัญที่จะทำการซักถาม ได้แก่ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับพัสดุ, ผู้รับปลายทางที่มีชื่อว่า “เดียร์” ว่าเป็นใคร รู้จักกันหรือไม่ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร รวมทั้งรู้จักและติดต่อกับผู้ใช้บัญชีที่ชื่อ Rose Rose ได้อย่างไร ทำไมถึงยอมไปรับของดังกล่าว, ทราบหรือไม่ว่าภายในกระเป๋ามีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ รวมถึงพยานหลักฐานหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เตรียมนำมาชี้แจงข้อเท็จจริง
ภายหลังการสอบปากคำเบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งหมายเรียกให้แอร์มีนาเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน ร่วมกับคณะพนักงานอัยการสูงสุด และคณะพนักงานสอบสวนจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดใน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ณ สำนักงานอัยการฝ่ายการสืบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ตลิ่งชัน
แม้อัยการออสเตรเลียจะสั่งถอนฟ้องหรือไม่สั่งฟ้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะรอดพ้นการดำเนินคดีในไทย หากผลการสอบสวนพบพยานหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทยเช่นกัน
ล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2569 มีการเผยแพร่ภาพของแอร์มีนาขณะเดินออกมาจากสนามบินเชียงใหม่ สวมชุดเดรสยาวสีขาวและเสื้อคลุมสีดำ สวมแมสก์สีเทา ลากกระเป๋าเดินทางมาด้วย 2 ใบ โดยมีตำรวจ ปส. เดินตามด้านหลัง เธอไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใด ๆ กับสื่อมวลชนที่รออยู่ ก่อนจะมุ่งหน้าเดินไปที่รถยนต์ออกไปทันที
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