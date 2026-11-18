ยกย่อง! ชายวัย 56 ปี ลื่นล้มก่อนสิ้นใจ ภรรยาตัดสินใจบริจาคอวัยวะ-ดวงตา ต่อลมหายใจ 5 ชีวิต
ยกย่อง! ชายวัย 56 ปี ลื่นล้มในห้องน้ำ ก่อนสิ้นใจสงบ ภรรยาตัดสินใจบริจาคอวัยวะ-ดวงตา ต่อลมหายใจผู้ป่วย 5 ชีวิต
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 นายแพทย์ศิริชัย สรธัชธำรง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และทีมสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรและพวงหรีด เคารพศพแก่ครอบครัว นิละปะกะ
โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตได้บริจาคกระจกตา 2 ดวง ไต 2 ใบ ตับ 1 ใบ ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบชีวิตใหม่กับผู้ที่รอคอยอวัยวะ
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณในจิตอันเป็นกุศล และขอกุศลแห่งผลบุญในครั้งนี้ อำนวยผล ดลบันดาลส่งดวงวิญญาณท่านสู่ภพที่ดีด้วยเทอญ
ขณะที่ทางด้าน สภากาชาดไทย ได้โพสต์ข้อความยกย่องกุศลครั้งใหญ่ที่ครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะและดวงตา ของ นายประชัย นิละปะกะ อายุ 56 ปี หลังจากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำ สามารถช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยที่รอรับการรักษาได้อีก 5 ชีวิต
“กุศลยิ่งใหญ่ ชายวัย 56 ปี ลื่นล้มในห้องน้ำเสียชีวิต ภรรยาตัดสินใจ #บริจาคอวัยวะ #บริจาคดวงตา ส่งต่อชีวิตใหม่ให้อีก 5 ชีวิต
#สภากาชาดไทย ขอเชิดชูเกียรติ นายประชัย นิละปะกะ อายุ 56 ปี ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา
คุณประชัย อายุ 56 ปี ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำจนเกิดภาวะเลือดคั่งในสมองและเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย แม้ชีวิตจะจากไป แต่ภรรยาและครอบครัวได้ตัดสินใจสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย ด้วยการบริจาคตับ ไต 2 ข้าง และกระจกตา 2 ข้าง
จากการเสียสละในครั้งนี้ ได้ส่งต่อ “ลมหายใจและแสงสว่างในการมองเห็น” ให้กับผู้ป่วยที่รอคอยความหวังได้อีกถึง 5 ชีวิต
ขอผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้ต่อชีวิตและแสงสว่างให้ผู้อื่น จงส่งดวงวิญญาณของคุณประชัยไปสู่สุคติในสัมปรายภพ
สภากาชาดไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขออนุโมทนาบุญกับครอบครัว “นิละปะกะ” มา ณ ที่นี้”
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อ้างอิงจาก : FB สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society, โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ Phetchabun Hospital