“ซีเจ มอร์” เคลื่อนไหวแล้ว! จ่อเอาผิดแก๊งวัยรุ่น ไลฟ์สดด่าพนักงาน อย่างถึงที่สุด
“ซีเจ มอร์” เคลื่อนไหวแล้ว! จ่อเอาผิดแก๊งวัยรุ่น ไลฟ์สดด่าพนักงาน อย่างถึงที่สุด ย้ำจุดยืน ไม่ยอมรับการละเมิด-ไม่ให้เกียรติศักด์ศรีพนักงาน
18 พฤศจิกายน 2569 บริษัท ซี.เจ. เอ็กเพรส กรุ๊ป ออกแถลงการณ์เรื่อง จุดยืนของบริษัทต่อการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติ จากกรณีที่กลุ่มวัยรุ่นไลฟ์สดหลอกเหยื่อซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ พร้อมกับใช้คำพูดไม่เหมาะสมต่อพนักงาน โดยระบุว่า
ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งปรากฏเหตุการณ์ที่มีบุคคลใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติพนักงานร้าน CJ MORE จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนั้น
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าและมุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอมา ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณค่า สิทธิ และศักดิ์ศรีของพนักงานทุกคน เพราะพนักงานทุกคนคือบุคลากรที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญขององค์กรที่บริษัทฯ พร้อมดูแลและคุ้มครอง
บริษัทฯ ขอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า บริษัทฯ ไม่ยอมรับการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ไม่ให้เกียรติ หรือพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของพนักงาน บริษัทฯ จะให้การดูแลและคุ้มครองพนักงานที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของพนักงานอย่างถึงที่สุด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทบทวนและยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อพนักงานเผชิญกับสถานการณ์ที่ถูกคุกคามหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อไป
บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้แก่พนักงานร้าน CJ MORE มา ณ โอกาสนี้
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