เปิดกติกา บอล 7 สี 2569 ทำไมไม่มีล้ำหน้า เปลี่ยนตัวได้กี่ครั้ง แข่งกี่นาที?
ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 หรือ ฟุตบอล 7 สี 2569 เข้าสู่รอบ 32 ทีมสุดท้าย ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2569 โดยแต่ละนัดแข่งขันครึ่งละ 25 นาที รวม 50 นาที ใช้ผู้เล่นฝั่งละ 7 คน และไม่มีการจับล้ำหน้า แม้กองหน้าจะยืนอยู่ด้านหลังแนวรับคู่แข่งก็ตาม
นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้เปลี่ยนตัวขณะลูกฟุตบอลอยู่ในการเล่นได้ โดยไม่ต้องรอจังหวะบอลตาย แต่ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนออกแล้วไม่สามารถกลับลงสนามอีก หากครบเวลาแล้วเสมอกันจะยิงจุดโทษตัดสินทันที ไม่มีการต่อเวลาพิเศษ
กติกาเหล่านี้เป็นข้อกำหนดเฉพาะของการแข่งขันฟุตบอล 7HD 2026 ตามระเบียบที่ช่อง 7HD เผยแพร่ ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างจากฟุตบอล 11 คนที่แฟนบอลคุ้นเคย
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ทำไมฟุตบอล 7 สี ไม่มีกฎล้ำหน้า?
ตามระเบียบการแข่งขันข้อ 8.4 ผู้จัดกำหนดให้ใช้กติกาฟุตบอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศใช้ ยกเว้นกฎล้ำหน้า (Offside)
หมายความว่า ผู้เล่นฝ่ายรุกสามารถยืนอยู่ด้านหลังแนวรับคนสุดท้ายของคู่แข่ง เพื่อรอรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมได้โดยไม่ถูกเป่าล้ำหน้า
ตัวอย่างเช่น หากกองหน้าของอัสสัมชัญธนบุรียืนอยู่ด้านหลังแนวรับคู่แข่ง แล้วเพื่อนร่วมทีมเปิดบอลยาวจากแดนตัวเองมาให้ กองหน้าสามารถวิ่งเข้ารับบอลและยิงประตูได้ทันที หากไม่มีการกระทำผิดกติกาข้ออื่น
ในฟุตบอล 11 คน จังหวะลักษณะนี้อาจถูกจับล้ำหน้าหากผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเล่น แต่ฟุตบอล 7HD ไม่ใช้กฎนี้
ผลต่อแท็กติกจึงชัดเจน ทีมที่ต้องการเล่นบอลยาวสามารถส่งกองหน้าไปยืนค้ำในแดนคู่แข่งได้ ขณะที่ฝ่ายรับไม่สามารถใช้กับดักล้ำหน้า (Offside Trap) เพื่อหยุดเกมรุกเหมือนฟุตบอล 11 คน
แนวรับจึงต้องให้ความสำคัญกับการประกบตัว การปิดพื้นที่หลังแนวรับ และการรับมือกับบอลยาวจากคู่แข่ง โดยเฉพาะเมื่อทีมดันผู้เล่นขึ้นไปช่วยเกมรุกหลายคน
อย่างไรก็ตาม การไม่ใช้กฎล้ำหน้าไม่ได้ยกเว้นกติกาอื่น เช่น การทำฟาวล์ การใช้มือเล่นบอล หรือการขัดขวางผู้รักษาประตูอย่างผิดกติกา
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ฟุตบอล 7 สี เปลี่ยนตัวได้กี่คน เปลี่ยนออกแล้วกลับลงได้ไหม?
ระเบียบข้อ 3.1 กำหนดให้แต่ละโรงเรียนขึ้นทะเบียนนักกีฬาได้ไม่น้อยกว่า 12 คน และไม่เกิน 17 คน แต่ในการแข่งขันแต่ละนัดสามารถส่งรายชื่อผู้เล่นได้ไม่เกิน 15 คน
เมื่อแต่ละทีมส่งผู้เล่นลงสนาม 7 คน รวมผู้รักษาประตู 1 คน หากส่งรายชื่อเต็ม 15 คน จะมีนักเตะสำรองสูงสุด 8 คน
ดังนั้น แต่ละทีมสามารถเปลี่ยนตัวสำรองลงสนามได้สูงสุด 8 คนต่อแมตช์ หากมีรายชื่อสำรองครบและยังไม่ได้ใช้สิทธิเปลี่ยนตัว
สำหรับจำนวนครั้งหรือช่วงเวลาที่อนุญาตให้เปลี่ยนตัว ระเบียบข้อ 10.1 ไม่ได้กำหนดโควตาการเปลี่ยนตัวเป็นช่วงเหมือนฟุตบอลอาชีพหลายรายการ แต่เปิดให้เปลี่ยนได้ตลอดระหว่างการแข่งขัน ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
- เปลี่ยนตัวได้ขณะลูกฟุตบอลอยู่ในการเล่น ไม่จำเป็นต้องรอให้บอลออกนอกสนาม
- ต้องเปลี่ยนบริเวณจุดเปลี่ยนตัวที่ผู้จัดกำหนด และแจ้งผู้ตัดสินที่ 3
- ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนออกแล้ว ไม่มีสิทธิ์กลับลงสนามในนัดเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น หากโค้ชเปลี่ยนกองหน้าหมายเลข 9 ออก แล้วส่งผู้เล่นสำรองหมายเลข 15 ลงไปแทน นักเตะหมายเลข 9 จะไม่สามารถกลับลงสนามได้อีก แม้ภายหลังทีมต้องการปรับแท็กติกใหม่ก็ตาม
กติกานี้ต่างจากฟุตซอลที่อนุญาตให้ผู้เล่นเปลี่ยนเข้าออกซ้ำได้ โดยฟุตบอล 7HD ใช้ระบบที่ผู้เล่นถูกเปลี่ยนออกแล้วหมดสิทธิ์กลับเข้าสนามในนัดนั้น
ฟุตบอล 7 สี แข่งกี่นาที พักครึ่งกี่นาที?
การแข่งขันฟุตบอล 7HD 2026 กำหนดเวลาแข่งขันแตกต่างกันตามรอบ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง
|รอบการแข่งขัน
|เวลาแข่งขัน
|พักครึ่ง
|รอบคัดเลือก
|20 นาทีรวด
|ไม่มี
|รอบ 256 ทีม ถึง 64 ทีม
|ครึ่งละ 15 นาที รวม 30 นาที
|5 นาที
|รอบ 32 ทีม ถึงรอบชิงชนะเลิศ
|ครึ่งละ 25 นาที รวม 50 นาที
|ไม่เกิน 10 นาที
สำหรับรอบ 32 ทีมสุดท้าย วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2569 จึงแข่งขันครึ่งแรก 25 นาที และครึ่งหลังอีก 25 นาที รวมเวลาเล่นปกติ 50 นาที โดยยังไม่รวมเวลาพักครึ่งและเวลาทดบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
รูปแบบเดียวกันนี้จะใช้ต่อเนื่องไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
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ถ้าเสมอกัน ฟุตบอล 7 สี ยิงจุดโทษกี่คน?
ฟุตบอล 7HD ใช้ระบบแพ้คัดออกตลอดการแข่งขัน ทุกนัดจึงต้องมีผู้ชนะเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
ระเบียบข้อ 10.2 กำหนดว่า หากครบเวลาแข่งขันแล้วเสมอกัน ให้ตัดสินด้วยการยิงจุดโทษทันที โดยเริ่มจากผู้ยิงฝ่ายละ 3 คน
หากยังเสมอกันหลังยิงชุดแรก จะให้ทั้งสองทีมยิงเพิ่มฝ่ายละ 1 คน สลับกันต่อไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะ โดยไม่ต้องต่อเวลาพิเศษ
ตัวอย่างเช่น หากทั้งสองทีมเสมอกัน 2-2 เมื่อครบ 50 นาที จะเข้าสู่การดวลจุดโทษทันที ทีมที่ชนะการดวลจุดโทษจะผ่านเข้ารอบ แม้สกอร์ในเวลาแข่งขันจะเสมอกันก็ตาม
ใบเหลือง ใบแดง ฟุตบอล 7HD นับอย่างไร?
ฟุตบอล 7HD 2026 มีระเบียบเรื่องการสะสมใบเหลืองและการพักการแข่งขันเช่นเดียวกับฟุตบอลรายการอื่น แต่กำหนดช่วงเวลาการนับโทษไว้อย่างชัดเจน
หากผู้เล่นได้รับใบเหลืองสะสมครบ 2 ครั้ง ต้องพักการแข่งขันนัดถัดไป 1 นัด ส่วนผู้เล่นที่ได้รับใบแดงต้องถูกพักอย่างน้อย 1 นัด และอาจถูกลงโทษเพิ่มเติมตามการพิจารณาของคณะกรรมการ
สำหรับใบเหลืองที่ได้รับในรอบคัดเลือก ผู้จัดจะล้างใบเหลืองเมื่อจบรอบคัดเลือก ก่อนเริ่มนับใหม่ตั้งแต่รอบ 256 ทีม ไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศ
กรณีมีการทะเลาะวิวาทหรือถูกคณะกรรมการลงโทษห้ามแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ จะไม่สามารถใช้การล้างใบเหลืองเพื่อยกเลิกโทษทางวินัยได้
หากโรงเรียนส่งผู้เล่นที่อยู่ระหว่างถูกพักโทษลงแข่งขัน จะถูกปรับแพ้ด้วยสกอร์ 0-2 ตามระเบียบข้อ 11.3
ขนาดสนามฟุตบอล 7 สี และรองเท้าที่ใช้แข่งขัน
สนามฟุตบอล 7HD มีความกว้าง 50-55 เมตร และยาว 70-75 เมตร โดยใช้ลูกฟุตบอลมาตรฐานเบอร์ 5 เช่นเดียวกับฟุตบอล 11 คน
นักเตะทุกคนต้องสวมสนับแข้งที่ได้มาตรฐาน ไม่อนุญาตให้ใช้สนับแข้งขนาดเล็กเกินข้อกำหนด หรือสนับแข้งที่ผ่านการตัดและดัดแปลงจนไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย
นอกจากนี้ ผู้จัดห้ามใช้รองเท้าฟุตบอลชนิดปุ่มไขโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นแพ้ทันที
โรงเรียนยังต้องนำนักกีฬาไปรายงานตัวต่อผู้ตัดสินล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนแข่งขัน ส่วนในรอบ 256 ทีมถึงรอบ 16 ทีม หากไม่พร้อมลงสนามภายใน 5 นาทีหลังผู้ตัดสินให้สัญญาณเรียกลงแข่งขัน จะถูกปรับแพ้ 0-2
สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอล 7HD 2026 จะลงสนามรอบ 16 ทีมสุดท้ายวันที่ 20-21 พฤศจิกายน ก่อนแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้ายวันที่ 30 พฤศจิกายน รอบรองชนะเลิศวันที่ 2 ธันวาคม และปิดท้ายด้วยนัดชิงอันดับ 3 และนัดชิงชนะเลิศวันที่ 6 ธันวาคม 2569 ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
แฟนฟุตบอลสามารถตรวจสอบระเบียบการแข่งขันฉบับเต็มและกำหนดการแข่งขันได้ทาง เว็บไซต์ฟุตบอลนักเรียน 7HD 2026 ของช่อง 7HD
แหล่งข้อมูลอ้างอิง