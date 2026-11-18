ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ ปัดตกคำร้อง “เนวิน-อนุทิน-โสภณ-กกต.” ปมฮั้ว สว.
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้อง “เนวิน-อนุทิน-โสภณ-กกต.” ปมแทรกแซงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชี้หลักฐานไม่ชัดเจน
ศาลรัฐธรรมนูญเปิดการประชุมพิจารณาคดีที่ นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ขอให้วินิจฉัยกลุ่มบุคคลรวม 10 ราย โดยกล่าวหา นายเนวิน ชิดชอบ, นายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายโสภณ ซารัมย์ (ผู้ถูกร้องที่ 1-3) ว่าใช้อำนาจแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง และก้าวก่ายการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจนขาดความเป็นอิสระ
คำร้องยังระบุถึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกร้องที่ 4) ว่าละเว้นการตรวจสอบหลักฐานทุจริตแต่กลับรับรองผลเลือก สว. ขณะที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. (ผู้ถูกร้องที่ 5) ถูกกล่าวหาว่ายื้อเวลาตรวจสอบทุจริตงบประมาณ และละเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ประธานรัฐสภา (ผู้ถูกร้องที่ 6) ถูกร้องว่าฝ่าฝืนจริยธรรมจากการตัดบทอภิปราย ส่วนประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด (ผู้ถูกร้องที่ 7-8) ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยนอกคำฟ้อง รวมถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกร้องที่ 10) ที่ถูกกล่าวหาว่าปิดกั้นกระบวนการยุติธรรมโดยไม่รับคำร้องของประชาชน
ขณะเดียวกัน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล (ผู้ถูกร้องที่ 9) ถูกร้องว่าใช้อำนาจปิดกั้นการถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้ร้องเคยยื่นเรื่องต่ออัยการสูงสุดแล้ว แต่อัยการสูงสุดสั่งไม่รับดำเนินการ เนื่องจากพฤติการณ์ไม่เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ก่อนเข้าสู่การพิจารณาคดี ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ที่ขอให้ นายสราวุธ ทรงศิวิไล และ พล.ต.ท.จักรพงศ์ วิวัฒน์วานิช ถอนตัวจากการเป็นตุลาการในคดีนี้ โดยศาลชี้ว่ากรณีดังกล่าวไม่เข้าเหตุคัดค้านตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2566 มาตรา 33
เมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายและลงความเห็นว่า ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามคำร้อง รวมถึงเอกสารประกอบทั้งหมด ไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะบ่งชี้ได้ว่าผู้ถูกร้องทั้ง 10 ราย มีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองฯ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง
จากเหตุผลดังกล่าว ศาลจึงเห็นว่ากรณีนี้ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ สั่งไม่รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย ทำให้คดีดังกล่าวเป็นอันต้องตกไปในที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กกต. ยื่นแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ ขอชี้ขาดอำนาจ หวังไม่ให้ศาลฎีกาฯ รื้อคดีฮั้ว ส.ว.
- เปิดมติ กกต. ยกคำร้อง “อนุทิน-เนวิน” พร้อม “บิ๊กภูมิใจไทย” รอดคดีฮั้ว สว.
- สมชัย เอาจริง! ขอฉันทามติประชาชน จ้างทนายฟ้อง กกต. ทุกชุด ปมคดีฮั้ว สว.