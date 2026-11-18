กกพ. เปิดโหวต ค่าไฟงวด ม.ค.-เม.ย. 70 ชี้ชะตาจ่ายเรตเดียว 5.02 บาท หรืออุ้มรายย่อย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดให้ประชาชน ผู้ใช้ไฟ และผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความเห็นต่อค่าไฟงวดเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2570 ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2569) ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569
ร่างที่เสนอมี 2 แนวทาง แนวทางแรกใช้ค่าเอฟทีอัตราเดียวกับผู้ใช้ไฟทุกกลุ่มที่ 5.02 บาทต่อหน่วย ส่วนแนวทางที่สองแยกเป็น 2 อัตรา บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร จ่ายเฉลี่ยราว 3.86 บาทต่อหน่วย ใกล้เคียงงวดปัจจุบัน ขณะที่ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นจ่ายเฉลี่ยราว 4.73 บาทต่อหน่วย ตัวเลขทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการ กกพ. ในฐานะโฆษก แถลงว่าที่ประชุม กกพ. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 พิจารณาประมาณการค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่าเอฟที (Ft) ซึ่งเป็นส่วนของค่าไฟที่ขยับตามต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าไฟเฉลี่ยที่ผู้ใช้จ่ายมาจากค่าไฟฐานบวกค่าเอฟที สำหรับงวดหน้า ค่าไฟฐานเฉลี่ยทั่วประเทศหลังหักค่าไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วอยู่ที่ 3.69 บาทต่อหน่วย ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569
แนวทางแรกคิดตามสูตรปกติ ได้ค่าเอฟที 132.48 สตางค์ต่อหน่วย ก้อนแรก 78.64 สตางค์มาจากต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าที่สูงกว่าค่าฐาน อีก 53.84 สตางค์เป็นเงินที่ต้องเก็บคืนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งแบกต้นทุนค้างจ่ายแทนผู้ใช้ไฟไว้ 36,433 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2569 เมื่อรวมกับค่าไฟฐาน ค่าไฟเฉลี่ยจะขึ้นเป็น 5.02 บาทต่อหน่วย แพงกว่างวดปัจจุบันราว 1.16 บาท
แนวทางที่สองมาจากข้อเสนอที่ กฟผ. ยื่นต่อ กกพ. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 อิงมติ กพช. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ที่ให้นำก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยซึ่งผ่านโรงแยกก๊าซแล้ว ไปผลิตไฟให้ผู้ใช้ 3 กลุ่มก่อน ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร เป้าหมายคือลดผลกระทบระยะสั้นจากราคาก๊าซในตลาดโลกที่ผันผวน กฟผ. ยังเสนอให้นำเงินบริหารค่าเอฟทีมาช่วยกดค่าเอฟทีในงวดนี้ด้วย
ภายใต้แนวทางนี้ กลุ่มบ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก และสูบน้ำเพื่อการเกษตร จะมีค่าเอฟที 16.23 สตางค์ต่อหน่วย เท่ากับค่าเอฟทีงวดปัจจุบัน ค่าไฟเฉลี่ยจึงอยู่ราว 3.86 บาทต่อหน่วย ส่วนกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง และผู้ใช้ไฟประเภทอื่น จะมีค่าเอฟที 103.34 สตางค์ต่อหน่วย ค่าไฟเฉลี่ยราว 4.73 บาทต่อหน่วย สูงขึ้นราว 87 สตางค์จากตอนนี้
ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากค่าไฟฐานเฉลี่ยทั่วประเทศ ยอดในบิลของแต่ละบ้านหรือแต่ละกิจการยังขึ้นกับประเภทผู้ใช้ไฟและจำนวนหน่วยที่ใช้จริง
สำหรับงวดปัจจุบัน เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2569 ค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 บาทต่อหน่วย ลดลง 9 สตางค์จากงวดก่อนหน้าที่ 3.95 บาท หลังรัฐปรับโครงสร้างค่าไฟและย้ายค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลประชาชน บ้านที่คิดค่าไฟแบบอัตราก้าวหน้าจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้า 200 หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ 3 บาท เริ่มตั้งแต่รอบบิลเดือนกันยายน 2569
เลขาธิการ กกพ. ชี้แจงเพิ่มว่า เงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินจากการไฟฟ้า หรือเงิน Claw Back ที่มีอยู่ ถูกนำไปลดค่าไฟงวดก่อน ๆ จนหมดแล้ว เงินก้อนใหม่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ จึงใช้ช่วยค่าไฟงวดมกราคม ถึง เมษายน 2570 ไม่ทัน
หลังปิดรับฟังความเห็น กกพ. จะนำผลไปประกอบการตัดสินใจเลือกอัตราที่ใช้จริง ระหว่างนี้สำนักงาน กกพ. เตรียมวางหลักเกณฑ์คำนวณราคาก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้ค่าเอฟทีของผู้ใช้ไฟ 3 กลุ่มแรกสะท้อนต้นทุนก๊าซที่ได้รับจัดสรรตามมติ กพช.
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