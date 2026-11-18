จุฬาฯ แจ้งปิด สระวิสุทธารมณ์ 30 พ.ย.นี้ เตรียมอำลาสระว่ายน้ำโอลิมปิกแห่งแรกของไทย
ปิดตำนาน 63 ปี สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สระว่ายน้ำโอลิมปิกแห่งแรกของไทย เตรียมโบกมืออำลา 30 พฤศจิกายน 2569
นับเป็นข่าวชวนใจหายของคนรักกีฬาและชาวกรุงเทพฯ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ ได้ออกมาประกาศปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 นี้ โดยข้อความในประกาศระบุว่า
“ประกาศแจ้งการปิดให้บริการสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์
ชมรมวิสุทธารมณ์ ขอแจ้งให้สมาชิกและผู้ใช้บริการทราบว่า ภายหลังสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ได้รับมอบพื้นที่จากกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ได้มีการตรวจสอบโครงสร้างอาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ โดยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าโครงสร้างอาคารมีการชำรุดเสียหายอย่างรุนแรง และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
จากผลการตรวจสอบดังกล่าว ชมรมวิสุทธารมณ์ได้หารือร่วมกับ PMCU และมีความเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องปิดให้บริการสระว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกและผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยคาดว่าจะปิดให้บริการภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2569
ชมรมวิสุทธารมณ์ขอขอบคุณสมาชิกและผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
ชมรมวิสุทธารมณ์”
สำหรับ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ เดิมชื่อ สระว่ายน้ำโอลิมปิก ตั้งอยู่ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย) ถือเป็นหน้าเป็นตาและเป็นรากฐานสำคัญของวงการกีฬาทางน้ำเมืองไทย โดยเกิดขึ้นจากดำริของ นายกอง วิสุทธารมณ์ อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา และได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างในสมัยรัฐบาล จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
สระว่ายน้ำโอลิมปิก เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2506 ตัวสระมีขนาดมาตรฐานสากล 50×25 เมตร ลึก 2 เมตร มี 9 ลู่ว่ายน้ำ พร้อมอัฒจันทร์และหอกระโดดน้ำ ถือเป็นสระว่ายน้ำมาตรฐานสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทยในยุคนั้น
ตลอดระยะเวลากว่า 63 ปีที่ผ่านมา สถานแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ออกกำลังกายหรือแหล่งฝึกซ้อมของประชาชนทั่วไป แต่ยังเป็นเบ้าหลอมสำคัญที่สร้างนักกีฬาทีมชาติไทยมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละยุคสมัย ทั้งยังเคยได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติรายการสำคัญมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกีฬาเอเชียนเกมส์ หรือกีฬาแหลมทอง (ซีเกมส์ในอดีต) ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น “สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้วางรากฐาน
แม้ว่าในวันนี้ตำนานสระว่ายน้ำโอลิมปิกแห่งแรกของไทยจะต้องปิดตัวลงตามกาลเวลาและสภาพโครงสร้าง แต่เรื่องราวความทรงจำ เสียงนกหวีดฝึกซ้อม และหยาดเหงื่อของนักกีฬาทุกรุ่นจะยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
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อ้างอิงจาก : FB สระว่ายน้ำ วิสุทธารมณ์