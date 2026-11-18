พี่หนุ่ม เฉลยสาเหตุ โหนกระแสยังไม่ทำเรื่องสารหนู-สารพิษ ทั้งที่เป็นปัญหาใหญ่
หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุโหนกระแสยังไม่ทำประเด็นสารหนู-สารพิษปนเปื้อนน้ำ เผยขอเวลาหาข้อมูลและตามตัวผู้เสียหาย ขออภัยผู้ชมหากบางเรื่องทำไม่ได้
จากปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนัก โดยเฉพาะสารหนู ในพื้นที่แม่น้ำกก แม่น้ำรวก และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยืดเยื้อมานานกว่า 2 ปี จนประชาชนเกิดความกังวลและส่งข้อมูลเข้ามาเรียกร้องให้รายการข่าวดังนำเสนอประเด็นนี้ ล่าสุด “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ออกมาอธิบายถึงสาเหตุที่รายการโหนกระแสยังไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุย
ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย ชี้แจงว่า ตนอยากทำประเด็นนี้เช่นกัน แต่ต้องขอเวลาทำการบ้านและศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อน ตอนนี้ทีมงานกำลังพยายามติดตามผู้ได้รับผลกระทบและชาวบ้านในพื้นที่
“ส่วนเรื่องของสารพิษ ขออนุญาตทำการบ้านนิดนึง มีคนส่งมาเยอะ อยากทำเหมือนกันครับ เดี๋ยวขอทำการบ้าน แล้วก็ขอดูผู้เสียหาย ให้ทีมงานตามชาวบ้านอยู่เหมือนกัน แต่บางคนผมยังไม่ไปถึงตัวที่เขาอยากจะมา เดี๋ยวขอเวลาสักนิกหนึ่ง
พยายามจะทำให้ครบทุกอย่างที่คุณขอมา แต่อย่างที่บอกเอาเรื่องที่เราสามารถทำได้จริง ๆ ต้องขออภัยด้วย บางเรื่องทำไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วย”
ขณะที่ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้วางระบบเฝ้าระวังร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พร้อมประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามสุขภาพประชาชน คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ และแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ประชาชนควรระมัดระวังการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความเสี่ยง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
สถานการณ์ในพื้นที่แบ่งเป็นกลุ่มลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำรวก ปัจจุบันผลตรวจคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนระบบประปาหมู่บ้านที่ดึงน้ำบาดาลมาใช้ก็ยังไม่พบผลกระทบ การตรวจติดตามสุขภาพประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีรายงานการปนเปื้อนตามข้อมูลที่มีอยู่
แนะ 3 วิธีลดความเสี่ยงจากสารหนูในน้ำ-อาหาร
ขณะที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำในการเลือกน้ำและอาหาร เนื่องจากสารหนูมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และหากเข้าสู่ร่างกายผ่านการดื่มน้ำหรือกินอาหารที่ปนเปื้อนติดต่อกันเป็นเวลานาน จะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างรุนแรง สิ่งสำคัญที่สุดที่ประชาชนต้องจำให้ขึ้นใจคือ การต้มน้ำหรือเติมคลอรีนไม่สามารถกำจัดสารหนูได้ และเครื่องกรองน้ำทั่วไปอาจกรองสารหนูให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่ได้ จึงต้องระมัดระวังตามหลัก 3 วิธี ดังนี้
1. เลือกน้ำจากแหล่งที่ปลอดภัย : ดื่มน้ำบรรจุขวดที่ได้มาตรฐาน ใช้น้ำที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเท่านั้น และงดใช้น้ำจากแหล่งที่มีประกาศเตือนการปนเปื้อนจนกว่าจะมีผลยืนยันความปลอดภัย
2. เลือกอาหารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ : ซื้อวัตถุดิบและอาหารที่สามารถตรวจสอบแหล่งผลิตได้ หลีกเลี่ยงสัตว์น้ำหรืออาหารจากพื้นที่เสี่ยง และเลือกผักผลไม้จากแหล่งที่เชื่อถือได้
3. ติดตามข้อมูลความเสี่ยงในพื้นที่ : คอยตรวจสอบประกาศคุณภาพน้ำและอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช็กพื้นที่เสี่ยงก่อนนำน้ำธรรมชาติมาใช้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ โรครว้ายๆวัยทำงาน
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