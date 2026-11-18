จบกันมื้อนี้! สาวกินปลาเผา เจอก้อนสีดำประหลาดตรงก้าง ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ
จบกันมื้อนี้! สาวกินปลาเผา เจอก้อนสีดำประหลาดตรงก้าง ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ คาดเดาหลายสาเหตุมาก จะเป็นอย่างที่คิดหรือไม่?
กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เป็นภาพปลาเผาที่เมื่อนำเนื้อออกมาแล้วปรากฏว่ามีก้อนสีดำประหลาดอยู่ตรงกระดูกสันหลังใกล้กับบริเวณหาง พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า “รบกวนสอบถามค่ะ อันนี้คืออะไรหรอคะ เจอในปลาเผา”
จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและคาดเดาไปต่างๆ นานา โดยบางส่วนสันนิษฐานว่าปลาอาจเป็นโรคหรือเป็นมะเร็ง พร้อมระบุว่ามีโอกาสพบเจอได้น้อยมากแม้ในระบบบ่อปิด และหากนำมาทำปลาเผาจะไม่มีทางทราบได้ล่วงหน้าเลย
ชาวเน็ตอีกกลุ่มระบุว่า ก้อนเล็กๆ สีแดงอมน้ำตาลลักษณะนี้อาจเป็นถุงหุ้มพยาธิที่มักฝังตัวอยู่ตามเนื้อหรือก้างปลา พร้อมแนะนำด้วยความห่วงใยว่าผู้บริโภคไม่ควรเสี่ยงเขี่ยทิ้งแล้วรับประทานต่อ แต่วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการทิ้งปลาตัวดังกล่าวไปเลยโดยไม่ต้องเสียดาย
ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนมองว่า สาเหตุน่าจะมาจากตัวปลาเกิดอาการช้ำ เป็นแผล หรือมีอาการหางคดตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิต เมื่อถูกนำไปประกอบอาหารจนสุกจึงทำให้มีเลือดตกค้างกลายเป็นลิ่มเลือดหรือคล้ายหนองฝังอยู่ในเนื้อปลาตามภาพ
นอกจากนี้ ยังมีกระแสความกังวลเชื่อมโยงไปถึงปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ปลาเกิดโรคประหลาด อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานทั้งหมดยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ โดยข้อเท็จจริงของก้อนปริศนานี้ยังคงต้องรอการตรวจสอบและคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำต่อไป
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