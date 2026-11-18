เปิดวาร์ป ซิลเวีย ตูย่า ว่าที่โค้ชหญิงคนแรกของ แมนยู ดีกรีด็อกเตอร์สาวสเปน
เปิดวาร์ป ซิลเวีย ตูย่า (Sílvia Tuyà Viñas) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชาวสเปน วัย 46 ปี ที่กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตาฟฟ์โค้ชหญิงคนแรกของทีมฟุตบอลชายชุดใหญ่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังมีรายงานว่า เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ กุนซือคนใหม่ของทัพปีศาจแดง เตรียมดึงเธอมาร่วมทีมงานในตำแหน่งโค้ชเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสมรรถภาพร่างกาย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 สื่ออังกฤษหลายสำนัก รวมถึง The Guardian, Sky Sports และ The Sun รายงานว่า โปเช็ตติโน่เตรียมนำทีมงานจากทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดชายมาร่วมงานที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด หลังได้รับแต่งตั้งเป็นกุนซือแมนยูแทน ไมเคิล คาร์ริค โดยหนึ่งในทีมงานที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือ ซิลเวีย ตูย่า ซึ่งทำหน้าที่โค้ชฟิตเนสให้ทีมชาติสหรัฐฯ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567
การเข้ามาของตูย่าจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งในทีมสตาฟฟ์โค้ชฟุตบอลชายชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตลอดประวัติศาสตร์สโมสรกว่า 140 ปี หากการแต่งตั้งได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ
สำหรับประวัติของ ซิลเวีย ตูย่า บีญาส (Sílvia Tuyà Viñas) เธอเป็นชาวแคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้กับนักกีฬาระดับอาชีพ
ตูย่าสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการฝึกซ้อมและสมรรถภาพของนักกีฬาประเภททีม รวมถึงศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกที่สถาบันการพลศึกษาแห่งแคว้นกาตาลุญญา (INEFC) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบาร์เซโลนา
งานวิจัยระดับปริญญาเอกของเธอมุ่งศึกษาว่าข้อจำกัดและเงื่อนไขในการฝึกซ้อมส่งผลต่อรูปแบบการเคลื่อนไหวและประสิทธิภาพของนักกีฬาประเภททีมอย่างไร ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถนำมาใช้พัฒนารูปแบบการฝึกซ้อมในฟุตบอลระดับสูงได้
ก่อนก้าวเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพ ตูย่าเริ่มทำงานกับ Global Performance โดยรับผิดชอบการฝึกสมรรถภาพให้กับนักกีฬาระดับสูงหลายประเภท ทั้งเทนนิส รักบี้ บาสเกตบอล และนักกีฬาไตรกีฬาระยะไกล
ในฤดูกาล 2018/19 เธอเริ่มทำงานกับทีมฟุตบอลหญิง เอฟซี เลบันเต้ ลาส ปลานาส (FC Levante Las Planas) ภายใต้การคุมทีมของ เฟร์ราน กาเบโย่ ก่อนกลับไปร่วมงานกับสโมสรอีกครั้งในช่วงที่เปลี่ยนชื่อเป็น เอฟซี เลบันเต้ บาดาโลน่า (FC Levante Badalona) และแข่งขันอยู่ในลีกสูงสุดฟุตบอลหญิงของสเปน
นอกจากงานในสนาม ตูย่ายังมีประสบการณ์เป็นอาจารย์ผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายที่ TecnoCampus เมืองมาตาโร และร่วมสอนหลักสูตรการพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาประเภททีม โดยเน้นการนำเทคโนโลยีและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการฝึกซ้อม
เส้นทางการทำงานกับโปเช็ตติโน่เริ่มต้นขึ้นในปี 2566 ระหว่างที่กุนซือชาวอาร์เจนตินาคุมเชลซี โดยตูย่าและ ดร.เคราร์ด โมราส เฟลิว (Gerard Moras Feliu) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าไปให้คำปรึกษาภายนอกแก่ทีมงานของเชลซี เกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีฝึกสมรรถภาพนักฟุตบอล
ผลงานของเธอทำให้โปเช็ตติโน่ตัดสินใจดึงมาร่วมงานอย่างเป็นทางการ เมื่อเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสหรัฐอเมริกาในปี 2567 โดยสมาคมฟุตบอลสหรัฐฯ ประกาศแต่งตั้งตูย่าเป็นโค้ชด้านความแข็งแกร่งและสมรรถภาพร่างกาย (Strength and Conditioning Coach) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567
การแต่งตั้งครั้งนั้นทำให้ตูย่ากลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกทีมสตาฟฟ์โค้ชของทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดชาย ซึ่งเธอร่วมทำงานกับทีมงานคนสนิทของโปเช็ตติโน่ ทั้ง เฆซุส เปเรซ, มิเกล ดากอสติโน่, โทนี่ ฆิเมเนซ และ เซบาสเตียโน่ โปเช็ตติโน่ ลูกชายของกุนซือชาวอาร์เจนตินา
สำหรับหน้าที่ของตูย่า ไม่ใช่การวางแท็กติกหรือคุมทีมข้างสนามในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอน แต่เป็นการดูแลความพร้อมทางร่างกายของนักฟุตบอล ทั้งการฝึกความแข็งแรง การจัดระดับความหนักของการฝึกซ้อม และการช่วยให้นักเตะสามารถรับมือกับการแข่งขันที่ต้องใช้พละกำลังสูงอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ ตูย่าเคยอธิบายถึงการทำงานกับทีมชาติสหรัฐฯ ว่า การเตรียมร่างกายนักฟุตบอลทีมชาติต่างจากการทำงานกับสโมสร เพราะนักเตะแต่ละคนมาจากทีมที่มีแนวทางฝึกซ้อมแตกต่างกัน จึงต้องออกแบบการฝึกให้เหมาะสมโดยไม่เพิ่มภาระต่อร่างกายมากเกินไป
การย้ายตามโปเช็ตติโน่มายังแมนยูจึงเป็นอีกก้าวในอาชีพของเธอ โดยเฉพาะเมื่อกุนซือชาวอาร์เจนตินามีแนวทางทำทีมที่เน้นการเพรสซิ่งและการเคลื่อนที่อย่างเข้มข้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยนักฟุตบอลที่มีสมรรถภาพร่างกายพร้อมตลอดการแข่งขัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 สื่ออังกฤษรายงานว่าตูย่าเตรียมเข้าร่วมทีมงานของโปเช็ตติโน่ แต่ยังต้องรอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศยืนยันตำแหน่งของเธออย่างเป็นทางการ
สำหรับแฟนบอลที่ต้องการติดตามผลงานและภาพการทำงานของว่าที่สตาฟฟ์โค้ชหญิงคนแรกของทีมชายแมนยู สามารถติดตามได้ผ่านอินสตาแกรม @silviatuya_pf และบัญชี X @SilviaTuya_
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