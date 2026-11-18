อาลัย อาเบล นูนเญซ แข้งดาวรุ่งวัย 18 ถูกบอลอัดศีรษะเสียชีวิต ผ่าตัดยื้อชีวิต 3 วัน
วงการลูกหนังอาร์เจนตินาสูญเสีย อาเบล นูนเญซ (Abel Núñez) ดาวรุ่งเอฟซี เอเซย์ซา หลังถูกลูกฟุตบอลที่คู่แข่งเตะสกัดพุ่งกระแทกศีรษะจนหมดสติระหว่างเกมเยาวชน ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569
เหตุการณ์เกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ Juveniles C ซึ่งจัดโดยสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา (AFA) เกมระหว่าง เอฟซี เอเซย์ซา กับ เดปอร์ติโบ มูนีซ ในศึกโกปา เด ปลาตา (Copa de Plata) ที่สนามของสโมสรแอตเลติโก ลา โซเนีย (Club Atlético La Sonia) เมืองโฮเซ ซี ปาซ จังหวัดบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา
ระหว่างการแข่งขันเกิดจังหวะที่กองหลังของเดปอร์ติโบ มูนีซ พยายามเตะสกัดบอลออกจากพื้นที่แดนหลัง แต่ลูกฟุตบอลพุ่งอย่างรุนแรงไปกระแทกใบหน้าและศีรษะของนูนเญซ ซึ่งยืนอยู่ห่างออกไปเพียงประมาณ 4-5 เมตร ทำให้เจ้าตัวหมดสติและล้มลงกับพื้นสนามทันที
คริสเตียน รอมปานี (Cristian Rompani) ผู้สื่อข่าวกีฬาชาวอาร์เจนตินา ซึ่งอยู่ในสนามขณะเกิดเหตุ เปิดเผยกับสำนักข่าว Infobae ว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังเริ่มเกมไปประมาณ 20 นาที ขณะที่การแข่งขันดำเนินไปตามปกติ ไม่มีจังหวะปะทะรุนแรงหรือความขัดแย้งระหว่างผู้เล่นทั้งสองทีม
รอมปานี ซึ่งติดตามฟุตบอลเยาวชนอาร์เจนตินามานานเกือบ 30 ปี เล่าว่า กองหลังของมูนีซถูกคู่แข่งกดดันจนต้องรีบเตะบอลทิ้ง แต่บอลกลับพุ่งไปด้านหน้าในระดับต่ำและกระแทกศีรษะนูนเญซเต็มแรง โดยเจ้าตัวไม่ทันหลบหรือป้องกันตัว
ผู้สื่อข่าวอาร์เจนตินาระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ติดตามฟุตบอลเยาวชน แทบไม่เคยเห็นลูกฟุตบอลที่ถูกเตะด้วยความรุนแรงขนาดนี้มาก่อน พร้อมเปรียบเทียบจังหวะที่นูนเญซล้มลงว่าเหมือนนักมวยถูกชกน็อก เพราะหมดสติทันทีหลังได้รับแรงกระแทก
หลังเกิดเหตุ ผู้เล่นทั้งสองทีมรีบส่งสัญญาณเรียกทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือ โดยแพทย์ประจำสนามเข้าตรวจอาการอย่างรวดเร็ว ก่อนพบว่านูนเญซมีลักษณะการหายใจผิดปกติ จึงเร่งประสานนำตัวส่งโรงพยาบาล
รายงานจากสื่ออาร์เจนตินาระบุว่า การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการนี้มีข้อกำหนดให้มีแพทย์ประจำสนาม แต่ไม่ได้กำหนดให้มีรถพยาบาลจอดเตรียมพร้อมทุกแมตช์ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งประสานรถฉุกเฉินหลังเกิดเหตุ ขณะที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมรถยนต์สำหรับช่วยนำผู้บาดเจ็บออกจากสนาม
ภายหลังเข้ารับการรักษา มีรายงานว่านูนเญซได้รับบาดเจ็บกะโหลกศีรษะแตกและมีเลือดออกภายใน แพทย์จึงต้องผ่าตัดฉุกเฉิน ก่อนเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตลอดหลายวันที่ผ่านมา
เอฟซี เอเซย์ซา ออกประกาศขอให้แฟนบอลร่วมส่งกำลังใจถึงนักเตะของทีม หลังทราบว่าการบาดเจ็บอยู่ในขั้นรุนแรงและต้องเข้ารับการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม อาการของนูนเญซไม่ดีขึ้น ก่อนเสียชีวิตในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2569
หลังได้รับการยืนยันข่าวการเสียชีวิต สโมสรต้นสังกัดออกแถลงการณ์ไว้อาลัย โดยระบุว่าเป็นหนึ่งในข่าวที่ยากที่สุดที่สโมสรต้องแจ้ง พร้อมกล่าวถึงการสูญเสียนักฟุตบอลหนุ่มที่ยังมีอนาคตรออยู่ และส่งความเสียใจถึงครอบครัว เพื่อนร่วมทีม รวมถึงผู้ใกล้ชิด
“วันนี้ฟุตบอลกลายเป็นเรื่องรอง เราต้องอำลาเพื่อนร่วมทีมและชายหนุ่มผู้เต็มไปด้วยความฝัน เขาจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราตลอดไป” สโมสรระบุในแถลงการณ์
สำหรับนูนเญซ มีชื่อเต็มว่า อาเบล กามาร์รา นูนเญซ (Abel Gamarra Núñez) เกิดในปี 2551 และอาศัยอยู่ในเมืองเอเซย์ซา เขาเข้าร่วมทีมเยาวชนของเอฟซี เอเซย์ซา เมื่อต้นปี 2569 โดยสวมเสื้อหมายเลข 10 ลงแข่งขันฟุตบอล 11 คนในทีมรุ่น Quinta División
นอกจากฟุตบอล 11 คนแล้ว นูนเญซยังเป็นนักฟุตซอลในทีมสำรองของสโมสรนูเอวา เอสเตรยา (Nueva Estrella) ในกรุงบัวโนสไอเรส โดยลงแข่งขันภายใต้ระบบการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาเช่นเดียวกัน
หลังทราบข่าวการเสียชีวิต นูเอวา เอสเตรยา ประกาศระงับการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาของสโมสรเพื่อไว้อาลัย พร้อมส่งกำลังใจถึงครอบครัวนักเตะ ขณะที่สโมสรอาร์เจนติโนส จูเนียร์ส (Argentinos Juniors) ซึ่งมีกำหนดแข่งขันฟุตซอลกับนูเอวา เอสเตรยา ก็ประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไป
ด้านสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา (AFA) ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนูนเญซ เช่นเดียวกับ เคลาดิโอ ตาเปีย (Claudio Tapia) ประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา ที่โพสต์ข้อความไว้อาลัย พร้อมส่งกำลังใจถึงครอบครัว เพื่อน และผู้ใกล้ชิดของนักเตะ
การเสียชีวิตของอาเบล นูนเญซ เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังเจ้าตัวย้ายมาร่วมทีมเอฟซี เอเซย์ซา โดยเกมที่พบกับเดปอร์ติโบ มูนีซ กลายเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของนักเตะเยาวชนผู้สวมเสื้อหมายเลข 10 รายนี้
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อ้างอิง : Infobae, TyC Sports