อย่าหลงเชื่อ! รัฐบาลแจกเงิน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปสิ้นปี คนละ 10,000 เป็นข่าวปลอม
อย่าหลงเชื่อ! หลังโซเชียลแห่แชร์ รัฐบาลเตรียมแจกเงิน ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สิ้นปี คนละ 10,000 บาท ยืนยันเป็นข่าวปลอม
เพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand โพสต์ข้อความหลังจากที่มีการแชร์ข้อความในโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลายโดยระบุเนื้อหาว่า รัฐบาลเตรียมแจกเงิน 10,000 บาท ให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในช่วงสิ้นปี 2569 นั้นเป็นข่าวปลอม
โดยข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการจ่ายเบี้ยพิเศษตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์
ทั้งนี้ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยปัจจุบันมีการจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้
- อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน
- อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน
- อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน
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