อาการล่าสุด แอนนา บอกโดนทำร้ายในเรือนจำ เพื่อนห่วงหนัก ยังไม่พบตัว หวังให้ปลอดภัย
อาการล่าสุด ‘แอนนา’ เขียนจดหมายอ้างโดนทำร้ายร่างกายในเรือนจำ ล่าสุดเพิ่งฟื้น ขณะที่คนสนิท ‘เฟิร์น’ ตามหาตัววุ่นแค่อยากรู้อยู่ที่ไหน เตรียมเข้าเยี่ยมพน.
อัปเดตอาการ “แอนนา ทีวีพูล” หรือ วรินทร วัตรสังข์ อดีตพิธีกรชื่อดัง หลังต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ล่าสุดคนใกล้ชิด “เฟิร์น วรรณภา” ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่ทราบแน่ชัดว่าแอนนาอยู่ที่ใดกันแน่
ก่อนหน้านี้ เฟิร์น วรรณภา เผยเนื้อหาในจดหมายที่แอนนาส่งมาจากเรือนจำ โดยแอนนาเขียนข้อความถึงแม่และเฟิร์น เล่าว่าช่วงปีใหม่เรือนจำคลองเปรมจะจัดงานกีฬาสี และตนเองได้เป็นคนถือป้ายสี จึงอยากได้ชุดประกวดหรือชุดเปิดไหล่สีเขียว พร้อมต่างหูเพชรเบา ๆ พร้อมฝากขอบคุณเฟิร์นที่ไม่เคยทอดทิ้งและคอยช่วยเหลือมาตลอด และไม่ขอรับของขวัญปีใหม่ แต่ขอเป็นเงิน 3,000 บาทเพื่อนำไปซื้อของกินแทน
นอกจากนี้ แอนนายังอัปเดตอาการป่วยว่าตนเองติดเชื้อในท่อปัสสาวะรุนแรงจนแทบเอาชีวิตไม่รอด พร้อมทิ้งท้ายว่าปีใหม่นี้คงต้องเคานต์ดาวน์ในห้องขัง ขอให้ทุกคนเที่ยวเผื่อด้วย
ในเวลาต่อมา แอนนาเขียนจดหมายอีกฉบับ อ้างว่าตนเองโดนทำร้ายร่างกาย เฟิร์นจึงรีบเตรียมเงินสดและสิ่งของ เดินทางไปเยี่ยมแอนนาที่เรือนจำกลางคลองเปรมในเวลา 14.00 น. ทว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเพิ่งย้ายตัวแอนนาไปรักษาที่โรงพยาบาล เฟิร์นคาดการณ์ว่าแอนนาน่าจะบาดเจ็บหนัก แต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดว่าโดนกระทำอะไรบ้าง และเตรียมตามไปดูอาการที่โรงพยาบาล
ล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2569 เฟิร์น ออกมาอัปเดตความคืบหน้าอีกครั้งว่า รู้สึกแปลก ๆ เพราะเมื่อวาน (17 พ.ย.69) ไปติดต่อเรือนจำ เจ้าหน้าที่บอกว่าแอนนาอยู่โรงพยาบาล แต่เมื่อตามไปที่โรงพยาบาลกลับได้รับคำตอบว่าแอนนาอยู่ที่เรือนจำ และเมื่อโทรศัพท์ไปสอบถามความคืบหน้าในวันนี้ กลับได้รับแจ้งเพียงว่าแอนนา “เพิ่งฟื้น”
“แปลกๆๆ เมื่อวานไปเรือนจำบอกอยู่โรงบาล พอไปโรงบาลบอกอยู่เรือนจำ โทรไปวันนี้บอกพึ่งฟื้น แต่พรุ่งนี้จะเข้าเยี่ยม หวังว่าคงได้เจอแอนนา”
เฟิร์นระบุเพิ่มเติมว่า จริง ๆ แล้วตนเองทราบเรื่องของแอนนาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยมี “โบกัส” เข้าไปเยี่ยมแอนนา ซึ่งโบกัสจะเป็นผู้ออกมาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์วันศุกร์อีกครั้ง ที่ผ่านมาทุกคนพยายามเงียบเพื่อเซฟความปลอดภัยของแอนนาจึงเลือกเข้าไปเยี่ยมในวันอังคาร แต่เมื่อเจอสถานการณ์แปลก ๆ จึงต้องออกมาเรียกร้องเพื่อความชัดเจนว่า ตอนนี้แอนนาอยู่ที่ไหนและอาการเป็นอย่างไรกันแน่ เนื่องจากแม่ของแอนนาเกิดความเครียดอย่างหนักจนนอนไม่หลับ
อย่างไรก็ดี เธอจะเดินทางไปขอเข้าเยี่ยมแอนนาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ และหวังว่าจะได้พบตัวจริง
“จริง ๆ รู้เรื่องแอนนาวันศุกร์ แต่ทุกคนต้องเซฟแอนนาก็เลยเข้าเยี่ยมวันอังคารแต่มันแปลก ศุกร์พี่โบกัสเข้าเยี่ยมเดียวพี่โบกัสพูดเกี่ยวกับวันศุกร์ แต่ที่ต้องเริ่มออกมาพูดกันแค่อยากรู้ว่าแอนนาอยู่ไหนแน่ ๆ เพราะแม่แกเครียดจนนอนไม่หลับ”
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