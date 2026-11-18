หนุ่มอ้างลูกชาย ‘เปรี้ยว ปรียานุช’ โชว์สูติบัตร ลั่น “ไม่พูดเยอะ” ทัวร์ลงยับลบโพสต์แทบไม่ทัน
ดราม่าระอุ! หนุ่มอ้างลูกชาย ‘เปรี้ยว ปรียานุช’ โชว์สูติบัตร ลั่น “ไม่พูดเยอะ” ชาวเน็ตขนทัวร์ไปลงยับ เจ้าตัวลบโพสต์แทบไม่ทัน
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อมีหนุ่มคนหนึ่งอ้างตัวเป็นลูกชาย เปรี้ยว ปรียานุช ผู้ต้องหาในคดีฆ่าหั่นศพ น้องแอ๋ม โพสต์ภาพคู่รถจักรยานยนต์ พร้อมแนบภาพเอกสารสูติบัตรที่ระบุชื่อของเปรี้ยวเป็นมารดา รวมถึงนำภาพถ่ายของเปรี้ยวมาแปะไว้บนเอกสารดังกล่าว พร้อมเขียนแคปชันสั้น ๆ ว่า “ไม่พูดเยอะ #เปรี้ยวปรียานุช” ในลักษณะอวดอ้างความสัมพันธ์
ภายหลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างหลั่งไหลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม เนื่องจากคดีดังกล่าวสร้างความบอบช้ำและความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ไม่ใช่เรื่องที่ควรนำมาโพสต์ล้อเล่นหรือสร้างกระแสในโลกออนไลน์ ทำทัวร์ลงอย่างหนักจนหนุ่มเจ้าของโพสต์ทนกระแสโจมตีไม่ไหวต้องรีบลบภาพดังกล่าวออกทันที
ต่อมา หนุ่มอ้างเป็นลูกชาย เปรี้ยว ปรียานุช ก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ข้อความแจงดราม่าที่เกิดขึ้น ระบุว่า “ไม่มีใครภูมิใจหรอก คนมันพลาดไปแล้ว แก้ไขได้ไหม” ก่อนจะปิดบัญชีผู้ใช้เป็นแบบส่วนตัวเพื่อหลีกหนีกระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกัน ทางเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาสะท้อนมุมมองต่อเรื่องนี้เช่นกัน โดยระบุข้อความว่า “ลูกชายเปรี้ยวโพสต์ “ภูมิใจที่สุดที่เป็นลูกแม่” แต่คอมเมนต์บางส่วนกลับแห่ยกย่องว่าดีจังมีแม่เป็นคนดัง และบางคนมองว่าเป็นวีรกรรมสุดเท่ จนหลายคนเห็นแล้วต้องถาม…นี่กำลังอวยอะไรกันอยู่?
ลูกจะรักแม่ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ แต่เมื่อคดีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิต และครอบครัวต้องอยู่กับความสูญเสีย การพูดถึงผู้ก่อเหตุในเชิงยกย่องก็ทำให้คนสะเทือนใจได้เหมือนกัน เรื่องนี้เลยกลายเป็นคำถามว่า เราจะแยกความรักที่มีต่อแม่ ออกจากสิ่งที่แม่ทำได้แค่ไหน”
สำหรับคดีเปรี้ยวหั่นศพ เกิดขึ้นในช่วงปี 2560 ผู้เสียชีวิตชื่อ แอ๋ม วริสรา กลิ่นจุ้ย อายุ 22 ปี ชาวจังหวัดชัยนาท ถูกฆาตกรรมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่จังหวัดขอนแก่น สาเหตุเกิดจากความขัดแย้งและความแค้นส่วนตัว
เปรี้ยวและพวกลงมือปลิดชีพน้องแอ๋มก่อนจะลงมือหั่นศพออกเป็น 2 ท่อน ยัดไว้ในถังพลาสติกขนาดใหญ่ ก่อนนำไปฝังดิน บริเวณป่าข้างถนน ในพื้นที่บ้านโนนสง่า ต.คำม่วง อ.เขาสวนกลาง จ.ขอนแก่น ก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนี
เปรี้ยว เอิร์น และแจ้ หลบหนีไปเมียนมา ตำรวจ สภ.แม่สาย จ.เชียงราย ประสานข้อมูลทางการพม่า พบไปทำงานที่ร้านโอโซนคาราโอเกะ เมืองท่าขี้เหล็ก ก่อนจะออกไปกับแขกกลุ่มว้าที่มาเที่ยวบริการแล้วหายตัวไป ต่อมาเจ้าหน้าที่จากทางการพม่า สามารถจับกุมตัว เปรี้ยว เอิร์น และแจ้ เอาไว้ได้ ก่อนผลักดันกลับมาฝั่งไทย
อัยการจังหวัดขอนแก่น มีความเห็นสั่งฟ้อง เปรี้ยว เอิร์น และแจ้ และนายวศิน 5 ข้อหา คือ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ร่วมกันลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพ, ร่วมกันลักทรัพย์, ร่วมกันกักขังหน่วยเหนี่ยว และ ร่วมกันพาอาวุธไปในที่สาธารณะ
ต่อมา 23 ส.ค. 60 ศาลจังหวัดขอนแก่นเบิกตัวผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาและสอบคำให้การ ทั้งหมดปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แต่ยอมรับเพียงข้อหาซ่อนเร้นอำพรางศพ
28 มี.ค. 61 ศาลจังหวัดขอนแก่นสั่งปรับ เปรี้ยว เอิร์น และแจ้ คนละ 500 บาท พร้อมจำคุกเวลา 2 เดือน แต่ให้รอลงอาญา 1 ปี เนื่องจากละเมิดอำนาจศาล หลังเปรี้ยวใช้มือถือของเบนซ์เข้าสู่ระบบเฟซบุ๊ก และถ่ายเซลฟีตัวเองในห้องพิจารณาคดี เมื่อ 13 มีนาคม 2561
10 พ.ค. 61 ศาลจังหวัดขอนแก่นพิพากษาในชั้นต้น ให้เปรี้ยวและเอิร์น จำคุกตลอดชีวิต แต่ให้การเป็นประโยชน์ ลดโทษ 1 ใน 3 เหลือจำคุก 34 ปี 6 เดือน
ส่วนแจ้ จำคุก 33 ปี 9 เดือน นายวศิน จำคุก 23 ปี 4 เดือน 22 วัน และ เบนซ์ จำคุก 2 ปีในข้อหารับของโจร แต่ลดโทษเหลือ 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา….
อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, เอ็มจิรายุ พอดแคสต์