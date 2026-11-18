ระทึก รถบัสชนรั้วกั้นถนน พุ่งตกเหวลึก สังเวย 8 ศพ เร่งงัดซากช่วยผู้รอดชีวิต
สลดอินเดีย! รถบัสพุ่งชนแผงกั้นริมถนนร่วงดิ่งเหวลึก 330 ฟุต ดับสลด 8 ศพ อีก 26 ชีวิตรอดตายปาฏิหาริย์
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศอินเดีย กรณีรถบัสโดยสารคันหนึ่งพุ่งชนแผงกั้นริมถนนแล้วตกลงไปในหุบเขาลึกกว่า 330 ฟุต ส่งผลให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตรวม 8 รายและได้รับบาดเจ็บอีก 26 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานต้องเร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกจากซากรถตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น รถบัสโดยสารกำลังเดินทางจากเมืองหริทวารมุ่งหน้าไปยังเมืองโจชิมัธ ประทีป จาวฮาน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีมุนีกีเรตีระบุว่าคนขับสูญเสียการควบคุมรถบริเวณใกล้กับเมืองกูลาร์ ก่อนที่รถจะพุ่งชนแผงกั้นและตกลงไปในเหว
หลังเกิดเหตุ ทีมเจ้าหน้าที่รับมือภัยพิบัติแห่งรัฐ ตำรวจ และทีมฉุกเฉินระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที เจ้าหน้าที่กู้ชีพใช้เปลหามนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลและส่งไปรักษาตัว โดยมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 7 ราย (ทีมกู้ภัยนำร่างออกจากซากรถขึ้นมาไว้ริมถนนก่อนส่งโรงพยาบาล) ส่วนอีก 1 รายเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ขณะที่ พุชคาร์ ซิงห์ ดามี มุขมนตรีรัฐอุตตราขัณฑ์เดินทางไปที่โรงพยาบาลเอมส์ริชิเคชเพื่อติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บ เขาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต พร้อมระบุในแถลงการณ์ว่ารู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งกับความสูญเสียครั้งนี้ เขาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทุกวิถีทาง
ปัจจุบันอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดในโลก ปัจจัยหลักมาจากการขับขี่ด้วยความประมาท สภาพถนนที่ขาดการบำรุงรักษา และการใช้ยานพาหนะที่เก่าทรุดโทรม
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเกิดเหตุรถบัสโดยสารขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์บริเวณใกล้อุทยานแห่งชาติคาซิรังกาในรัฐอัสสัม เหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 24 รายและบาดเจ็บ 11 ราย ผู้เสียชีวิตมีทั้งเด็กนักเรียนและคนขับรถ
ภาพจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นซากรถบัสที่พังยับเยินอยู่ริมทางหลวงใกล้กับพื้นที่มรดกโลก อตุล โบรา รัฐมนตรีของรัฐอัสสัมกล่าวว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐอัสสัม พยานในที่เกิดเหตุระบุว่ารถบัสวิ่งมาด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งชน ขณะนี้ตำรวจกำลังสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการชนต่อไป
ข้อมูลจาก : thesun
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