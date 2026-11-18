งานเข้า ‘อ.เบียร์’ หลัง ‘ทันกวินท์’ แจ้งเอาผิด ข้องใจเงินบริจาคซื้อเทียนพรรษา
ทันกวินท์ ร้องกองปราบตรวจสอบ ‘อ.เบียร์ คนตื่นธรรม’ ปมใช้เงินบริจาคซื้อเทียนพรรษา ตั้งข้อสงสัยใช้เงินถูกวัตุประสงค์ไหม
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร เดินทางเข้าแจ้งความกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญาที่กองบังคับการปราบปราม กับ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม หรือ นายณัฐพล บุญสา เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการใช้เงินบริจาคของประชาชนสำหรับการจัดซื้อเทียนพรรษา
ตนไม่ได้ติดใจเรื่องราคาเทียนพรรษา แต่อยากให้ตรวจสอบว่าเงินบริจาคถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่
ก่อนหน้านี้เพจเฟซบุ๊กคนตื่นธรรมประกาศรับบริจาคเงินร่วมทำบุญซื้อเทียนถวายเข้าพรรษาให้แก่วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม จังหวัดนครราชสีมา โดยแจ้งกำหนดปิดรับบริจาคในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ซึ่งตามหลักการควรปิดบัญชีทันทีเมื่อถึงกำหนดเพื่อแสดงความโปร่งใส แต่เขาทดลองโอนเงินจำนวน 1.91 บาท ผ่านคิวอาร์โค้ดเข้าบัญชีรับบริจาคเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าระบบยังสามารถรับเงินโอนได้ตามปกติ ทำให้เกิดคำถามถึงการบริหารจัดการเงินบริจาคที่ยังคงค้างอยู่ในบัญชี
นายทันกวินท์ยังตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของเส้นทางการเงิน ทางเพจประชาสัมพันธ์รับบริจาคเงินจัดซื้อเทียนพรรษา 3 คู่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 แต่พบข้อมูลการโอนเงินจำนวน 59,850 บาท ในวันที่ 11 กรกฎาคม และอีก 59,850 บาท ในวันที่ 21 กรกฎาคม รวมเป็นเงิน 119,700 บาท ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับค่าเทียนแล้ว แต่ยังคงเปิดรับบริจาคต่อไปจึงมีคำถามว่าเงินส่วนเกินนำไปใช้ทำอะไร
ทั้งยังมีรายการนำเงินไปถวายวัดจำนวน 2,000 บาท และยอด 200,000 บาท จำนวน 2 ครั้ง แต่พบว่าการออกใบเสร็จรับเงินระบุเป็นชื่อของนายณัฐพล ซึ่งอาจนำไปใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล ทั้งที่เงินดังกล่าวเป็นเงินบริจาค
อย่างไรก็ตาม พบหลักฐานการนำเงินไปชำระค่าสินค้าเข้าร้านค้าของมูลนิธิคนตื่นธรรม ซึ่งนายณัฐพลดำรงตำแหน่งประธาน โดยบัญชีรับบริจาคลงท้ายด้วยเลข 2149 แต่บัญชีร้านค้าที่ปรากฏในหลักฐานรับเงินลงท้ายด้วย 7298 ทำให้น่าสงสัยว่าเป็นการนำเงินบริจาคไปซื้อสินค้าจากมูลนิธิของตัวเองหรือไม่ และต้องการให้ชี้แจงว่าสินค้าเหล่านั้นถูกส่งไปที่ไหน
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